Campeão, Luxemburgo leva 'corneta' de Figo: "pior técnico que tive"

Comentário do português em rede social de Rivaldo viraliza na web e marca, pelo menos, a segunda vez que Figo critica Luxa, por causa do Real Madrid

No último sábado (08), Vanderlei Luxemburgo levou o ao título de campeão estadual paulista ao vencer o na disputa por pênaltis. Luxa conta com vários admiradores no futebol brasileiro, como é o caso de Rivaldo, que postou uma imagem celebrando o título do e elogiando o treinador e foi respondido por Luis Figo, que criticou o técnico. A imagem viralizou na internet.

Rivaldo foi comandado por Luxemburgo no Palmeiras, no lendário time do Verdão de 1994, e aquela época foi fundamental para alavancar a carreira do ex-jogador, que seria um dos maiores da sua geração, conquistando, inclusive, a Bola de Ouro.

No sábado, Rivaldo postou uma imagem com os jogadores do Palmeiras jogando Luxa para cima, em comemoração ao título paulista e elogiou o treinador, revivendo o discurso de que "tudo que os treinadores da Europa fazem hoje você já fazia a 25 anos atrás".

Mais times

A resposta do ex-jogador português Luis Figo, chamou a atenção, já viralizou e até virou meme na internet. De acordo com o gajo, Luxa tinha sido "mau demais".

Dei risada com o comentário do Figo. pic.twitter.com/wouGBzsBEx — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) August 9, 2020

Figo foi comandado por Luxemburgo no , na época dos 'Galacticos'. Aquele time, que ainda tinha Zidane, Beckham, Ronaldo e outras estrelas, ficou marcado por não ganhar nenhum título importante e gerar expectativas que não foram traduzidas em realidade.

Recentemente, Figo deixou clara sua admiração por Felipão, que o treinou na seleção de , mas não escondeu que guarda más lembranças de Luxemburgo, pela época em Madri e falou que deixou o time espanhol por conta do técnico brasileiro.