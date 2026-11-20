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O esporte iraquiano está de luto após a morte do fisiculturista Sajjad Jawad, ontem, apenas três dias depois de alcançar uma importante conquista continental ao se sagrar campeão asiático na categoria de 90 kg. Ele encerrou sua trajetória de forma dolorosa, depois de levar o nome de seu país ao pódio em um campeonato no qual brilhou, disputado na cidade tailandesa de Pattaya.

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Jawad havia conquistado o primeiro lugar na categoria de 90 kg do Campeonato Asiático de Fisiculturismo, realizado na Tailândia, representando a seleção iraquiana. Com isso, faturou o título continental e acrescentou mais uma conquista à história da modalidade em seu país.

A vitória provocou uma onda de celebração entre os torcedores iraquianos, que consideraram o título fruto do esforço feito pelo atleta para chegar a esse nível.

A morte ocorreu poucos dias após a conquista, quando o meio esportivo ainda nem havia terminado de comemorar o título do atleta, e o sentimento de orgulho deu lugar à tristeza e ao pesar.

A partida do fisiculturista causou choque entre seus fãs e os esportistas iraquianos, sobretudo porque a notícia da morte veio pouco tempo depois de ele aparecer no pódio com o título asiático.

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A Federação Nacional Iraquiana de Fisiculturismo e Fitness se apressou em lamentar a morte do atleta, expressando tristeza pela perda e oferecendo condolências à família, aos parentes e à comunidade esportiva iraquiana.

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A nota de pesar refletiu a comoção com a morte de um atleta que deu ao esporte iraquiano um momento de celebração continental poucos dias antes de morrer.

Quanto à causa da morte, as informações oficiais disponíveis não trazem detalhes médicos documentados que esclareçam as circunstâncias do falecimento.

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Embora alguns relatos tenham mencionado que o atleta sofria de uma doença, essas informações não receberam confirmação oficial clara, o que torna impossível, com base nos dados disponíveis, determinar a causa da morte ou associá-la a qualquer fator de saúde.

Alguns relatos também mencionaram um mal-estar súbito ou um esgotamento físico, além de uma mudança repentina na dieta após o campeonato.