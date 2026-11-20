Jawad havia conquistado o primeiro lugar na categoria de 90 kg do Campeonato Asiático de Fisiculturismo, realizado na Tailândia, representando a seleção iraquiana. Com isso, faturou o título continental e acrescentou mais uma conquista à história da modalidade em seu país.
A vitória provocou uma onda de celebração entre os torcedores iraquianos, que consideraram o título fruto do esforço feito pelo atleta para chegar a esse nível.
A morte ocorreu poucos dias após a conquista, quando o meio esportivo ainda nem havia terminado de comemorar o título do atleta, e o sentimento de orgulho deu lugar à tristeza e ao pesar.
A partida do fisiculturista causou choque entre seus fãs e os esportistas iraquianos, sobretudo porque a notícia da morte veio pouco tempo depois de ele aparecer no pódio com o título asiático.
A Federação Nacional Iraquiana de Fisiculturismo e Fitness se apressou em lamentar a morte do atleta, expressando tristeza pela perda e oferecendo condolências à família, aos parentes e à comunidade esportiva iraquiana.
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A nota de pesar refletiu a comoção com a morte de um atleta que deu ao esporte iraquiano um momento de celebração continental poucos dias antes de morrer.
Quanto à causa da morte, as informações oficiais disponíveis não trazem detalhes médicos documentados que esclareçam as circunstâncias do falecimento.
Embora alguns relatos tenham mencionado que o atleta sofria de uma doença, essas informações não receberam confirmação oficial clara, o que torna impossível, com base nos dados disponíveis, determinar a causa da morte ou associá-la a qualquer fator de saúde.
Alguns relatos também mencionaram um mal-estar súbito ou um esgotamento físico, além de uma mudança repentina na dieta após o campeonato.