Campeão francês, Marquinhos e PSG "ficaram na m***a" após eliminação para o Real Madrid

O Paris Saint-Germain foi deixado "na m***a" após a derrota nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Real Madrid, admitiu Marquinhos.

O Real parecia estar saindo da Liga dos Campeões depois que Kylian Mbappé marcou o gol de abertura no jogo de volta contra o PSG, que colocou o time francês em vantagem por 2 a 0 no agregado após a vitória no jogo de ida no Parc des Princes.

No entanto, os blancos fizeram uma reviravolta impressionante no segundo tempo para vencer a partida por 3 a 1 e avançar para as quartas de final , com Marquinhos ainda sentindo a decepção do resultado final quase dois meses depois.

O zagueiro brasileiro acabou cometendo uma falha no duelo ao dar um passe equivocado para Karim Benzema completar seu hat-trick na noite, e admitiu que perdeu o "duelo" contra o atacante.

A espera do PSG por uma coroa europeia inaugural foi estendida devido à derrota e Lionel Messi e Neymar foram vaiados pelos torcedores em partidas domésticas subsequentes .

“Foi uma partida difícil de digerir”, disse Marquinhos ao Canal Plus quando questionado sobre o jogo. "Nós, os jogadores, depois de uma partida como essa, sinceramente, pedimos desculpas pelas palavras, mas somos os primeiros a entrar na m***a."

Getty

"Foi um jogo importante para nós. No dia seguinte, para mim, até a água era difícil de engolir."

"O Benzema foi ótimo. Ganhei um duelo na primeira mão e ele venceu o segundo duelo na volta."

"Talvez naquele jogo eu devesse ter focado mais nas minhas ações. Às vezes você quer pensar tanto no time, nos outros e em tudo ao seu redor."

Marquinhos quer encerrar carreira no PSG

O PSG se recuperou de sua decepção na Liga dos Campeões ao conquistar seu 10º título da Ligue 1 , com um empate em 1 x 1 contra o Lens no sábado, garantindo o troféu para a equipe de Mauricio Pochettino com quatro jogos restantes.

Marquinhos desempenhou um papel fundamental nesse triunfo e, apesar da natureza turbulenta da campanha 2021-22 da equipe francesa, ele continua bastante satisfeito no Parc des Princes e estaria aberto a passar o resto de sua carreira em Paris.

"Neste momento, não, eu não quero sair", respondeu o jogador de 27 anos, cujo contrato atual expira em 2024, após ser perguntado se ele poderia ficar tentado a se afastar do PSG no próximo verão europeu.

"No início, houve um tempo em que eu estava interessado em fazê-lo, mas desde então minha mente sempre esteve aqui no PSG. Meu desejo é ficar. Sabemos como é no futebol - desde que você esteja atuando e jogando bem, você pode ter vontade de ficar.

“Mas às vezes, as coisas podem mudar ou o clube não pode mais te querer, como vimos no passado. Se possível, gostaria de ficar para a vida aqui em Paris. Isso seria muito adequado para mim e eu ficaria feliz com isso.”