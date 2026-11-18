Campeão europeu busca garantir permanência do capitão
O Paris Saint-Germain está determinado a prolongar a permanência do ídolo Marquinhos no Parque dos Príncipes. Contratado junto à AS Roma em 2013, no início da era QSI, o experiente zagueiro se tornou a principal liderança do vestiário.
O clube da Ligue 1 quer evitar incertezas sobre o futuro de seu capitão, como noticiou primeiro a RMC Sport. Marquinhos está perto de concluir a recuperação após sofrer uma distensão na coxa direita durante o confronto com o Barcelona pela Champions League. A expectativa é que o zagueiro brasileiro volte a treinar com o elenco em breve e possa atuar na partida do PSG contra o Nice no sábado.
Interesse de outros clubes
Nas últimas temporadas, Marquinhos tem sido alvo frequente de especulações, com rumores persistentes sobre uma possível transferência lucrativa para o Catar.
O clube contratou Illia Zabarnyi, do AFC Bournemouth, como possível sucessor de longo prazo para o posto de capitão. Apesar da concorrência do jovem jogador da seleção ucraniana, Marquinhos manteve a vaga de titular e segue como parte essencial do esquema tático da atual comissão técnica.
Negociações em andamento
As conversas entre o clube e os representantes do jogador estariam avançando bem. O PSG quer garantir a permanência de seu capitão a longo prazo e ofereceu a ele uma renovação de contrato por um ano. As negociações entre as partes continuam. O zagueiro, que completa 33 anos em maio do ano que vem, tem contrato com o clube parisiense até junho de 2028.
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Marquinhos acumulou títulos ao longo de sua carreira no Paris Saint-Germain: conquistou a Ligue 1 11 vezes e levantou o troféu da Champions League duas vezes. Ele também ganhou duas Supercopas da UEFA, entre várias outras conquistas, o que reforça sua importância para o sucesso do clube ao longo dos anos.
A contribuição de Marquinhos nesta temporada
Marquinhos disputou oito partidas pelo Paris Saint-Germain em todas as competições nesta temporada e marcou três gols.
O Paris Saint-Germain lidera atualmente a Ligue 1 com 23 pontos, dois à frente do Lille, segundo colocado.