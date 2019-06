Campeão do mundo de 1994 está perto de volta ao PSG, diz imprensa francesa

Leonardo deixou o Milan e pode retornar ao Paris Saint-Germain, onde trabalhou como técnico e dirigente. Ele chegará ao clube como diretor esportivo

Leonardo está muito perto de voltar ao , de acordo com o canal RMC Sport e o jornal Le Parisien, ambos da . Eles informam que o brasileiro, que deixou o na semana passada, terá a nova função anunciada durante a próxima semana.

Quer ver jogos do PSG ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Cotado para ir ao Parc des Princes, onde já esteve no passado como dirigente e treinador entre 2011 e 2013, ele deve ter o cargo de diretor esportivo ou assistente da presidência.

A imprensa francesa explica que o fato deve representar a saída de Antero Henrique, atual responsável pelo departamento de futebol do . Desta forma, o brasileiro teria que gerir o vestiário e também contratar reforços para o elenco.

A saída de Antero Henrique se dá pela relação ruim que ele tem com o atual treinador do clube francês, o alemão Thomas Tuchel. Ambos não têm se entendido, e o técnico deve ganhar a queda de braço nos bastidores.

Mais artigos abaixo

O que pesa a favor de Leonardo é a ótima relação que tem com a diretoria do clube. Ele ainda se responsabilizou por parte da montagem do elenco que conta com nomes como Thiago Silva, Marquinhos, Verratti, Rabiot e Cavani.

Campeão do mundo com a em 1994, ele deixou o Milan na última terça-feira. No clube italiano, ele exercia o cargo de diretor esportivo. A sua saída foi uma decisão consensual, mas o pedido partiu do próprio ex-jogador.