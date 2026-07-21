Começaram as especulações mediáticas sobre a corrida à Bola de Ouro Africana de 2026 e, com elas, o nome de Ismaïla Sarr começou a ganhar força, depois de o avançado do Crystal Palace ter feito uma época excecional, tanto a nível individual como coletivo, o que leva a imprensa senegalesa a colocá-lo na dianteira dos candidatos a suceder ao marroquino Achraf Hakimi, vencedor do prémio na edição anterior.

O site senegalês "SeneNews" considera que Sarr tem "todas as cartas" que o habilitam a vencer o prémio, depois de ter marcado 21 golos ao longo da época 2025-2026 e de se ter sagrado campeão da Liga Conferência Europa com o Crystal Palace, além da sua notável exibição com a seleção do Senegal durante o Mundial de 2026.

Mas o mais chamativo no artigo do site senegalês não foi apenas a candidatura de Sarr à Bola de Ouro, mas sim a descrição dele como "campeão de África com o Senegal", apesar deo seu país ter sido despojado do título a favor de Marrocos, por decisão da Confederação Africana de Futebol.

A seleção do Senegal tinha recebido o título após a vitória sobre Marrocos na final disputada em Rabat.

Porém, a 17 de março de 2026, a comissão de recursos da "CAF" emitiu uma decisão determinante, ao considerar a seleção do Senegal como desistente e derrotada na final, decidindo registar oficialmente o resultado como 3-0 a favor de Marrocos.

Com base na decisão da comissão de recursos, Marrocos tornou-se o campeão da Taça das Nações Africanas de 2025, de acordo com a decisão oficial da CAF, enquanto o lado senegalês se manteve firme na sua versão dos acontecimentos e recorreu da decisão junto do Tribunal Arbitral do Desporto.

Para além da polémica jurídica, o "SeneNews" considera que o currículo técnico e estatístico de Ismaïla Sarr lhe confere uma grande vantagem na corrida à Bola de Ouro Africana.

O avançado do Crystal Palace marcou 21 golos ao longo da época e sagrou-se campeão da Liga Conferência Europa, num feito histórico para o clube, além da sua forte presença com a seleção do Senegal no Mundial de 2026, onde se tornou o melhor marcador das seleções africanas na competição, com um registo de 4 golos.

O site considera que a combinação entre a conquista coletiva e o brilho individual faz da época de Sarr o tipo de época que costuma ser muito valorizada na escolha do melhor jogador do continente.

O próprio Sarr já tinha revelado o seu sonho de vencer o prémio, afirmando: "É um sonho para mim vencer a Bola de Ouro Africana."

Leia também:

Um obstáculo no caminho da transferência de En-Nesyri para o campeonato marroquino