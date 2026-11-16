Compartilhar Siga GOAL no Google

O ex-meio-campista da seleção brasileira Dino Sani, que ajudou o Brasil a conquistar seu primeiro título da Copa do Mundo, na Suécia, em 1958, morreu aos 94 anos. O consagrado armador também teve uma carreira de sucesso por clubes na América do Sul e na Europa, conquistando o título da Serie A e a Copa dos Campeões da Europa durante sua passagem pelo Milan.

Publicidade

Futebol brasileiro lamenta a morte de um meio-campista lendário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que Sani morreu no domingo, o que provocou uma onda de homenagens a um integrante importante da primeira seleção brasileira a conquistar o mundo.

Conhecido pela precisão nos passes, pelas cobranças de bola parada e pela proteção à defesa, ele disputou 24 partidas pelo Brasil, com 16 vitórias, quatro empates, quatro derrotas e quatro gols. Além do título da Copa do Mundo, conquistou a Copa Oswaldo Cruz de 1958, a Copa Bernardo O'Higgins de 1959 e a Copa Roca de 1960.

Presidente da federação presta homenagem emocionada

Na Copa do Mundo de 1958, na Suécia, sob o comando de Vicente Feola, o meio-campista foi titular na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria na estreia e no empate por 0 a 0 com a Inglaterra. Depois, uma lesão muscular o tirou de ação, e Zito assumiu sua vaga.

Em nota oficial, o presidente da CBF, Samir Xaud, prestou sua homenagem: "Perdemos um dos nossos primeiros campeões mundiais. Dino Sani gravou seu nome na história da seleção brasileira em 1958. Seu nome estará para sempre entre os grandes da Amarelinha. Neste momento difícil para sua família e seus amigos, ofereço minhas condolências e presto homenagem a este grande campeão e ídolo."

Publicidade Publicidade

Em outra homenagem, publicada no Instagram, a confederação escreveu: "A CBF lamenta profundamente a morte de Dino Sani, integrante da equipe campeã mundial em 1958, que conquistou a primeira estrela para o Brasil. Dino Sani deixa um legado de conquistas e uma história que sempre será lembrada pelo futebol brasileiro. Nossa solidariedade à família, aos amigos e aos torcedores. Descanse em paz, campeão."

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Carreira vitoriosa passou por dois continentes

Nascido em São Paulo em 23 de maio de 1932, em uma família italiana, Sani começou no Palmeiras em 1950, conquistando o Campeonato Paulista. Depois de passagens por XV de Jaú e Comercial-SP, transferiu-se para o São Paulo em 1954, clube pelo qual marcou 113 gols em 324 partidas e conquistou o título estadual de 1957. Após uma passagem pelo Boca Juniors de 1960 a 1961, chegou ao Milan e venceu a Série A de 1961-62 e a Copa dos Campeões da Europa de 1962-63. Encerrou a carreira como jogador no Corinthians, onde atuou entre 1965 e 1968 e conquistou o Torneio Rio-São Paulo de 1966.

Conquistas como treinador deixam legado duradouro

Depois de comandar o Corinthians de 1969 a 1970, Sani conquistou três títulos gaúchos consecutivos pelo Internacional entre 1971 e 1973. Voltou ao clube para conquistar outro título em 1983 e também teve passagens como treinador por Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Coritiba, Goiás e Ponte Preta. Levou ainda o Peñarol aos títulos uruguaios de 1978 e 1979, antes de treinar Boca, Coritiba, Catar e Grêmio, onde se aposentou em 1992. São esperadas homenagens antes do amistoso do Brasil contra Singapura na terça-feira.