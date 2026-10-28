O alemão Thomas Leitsch, treinador do Al-Shabab, entrou em desafio com seu colega do Al-Ahli, antes da partida do pequeno clássico que reúne os dois times pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Shabab recebe o Al-Ahli depois de amanhã, sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada das disputas da Liga Roshn.

Leitsch falou sobre a partida em declarações na coletiva de imprensa reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", quando disse: "O Al-Ahli é um time forte, é campeão da Ásia e briga pelo título do campeonato, mas nós almejamos a vitória e daremos o nosso máximo".

E acrescentou: "Os preparativos estão bons e a sensação é boa, especialmente após a vitória nas últimas partidas e a conquista de 7 pontos em 3 jogos. O time melhorou após o período de pausa, principalmente depois do período de preparação que realizamos durante a data Fifa".

Próximas partidas ALS Campeonato Saudita 14:00 AHL

Desde o retorno do último período de pausa internacional, o Al-Shabab disputou 3 partidas na Liga Roshn, conseguindo vencer 2 delas diante do Al-Taawoun e do Al-Fateh, enquanto empatou com o Al-Faisaly.

O treinador alemão prosseguiu: "O ponto positivo é a presença de todos os jogadores nos treinos coletivos, com exceção de Hammam Al-Hammami. Temos 25 jogadores nos treinos, além de três goleiros, e a escolha da escalação é sempre difícil".

E concluiu: "O Al-Shabab vai aproveitar os fatores do mando de campo e da torcida. É verdade que perdemos para o Al-Hilal, o Al-Qadisiyah e o Al-Khaleej, e no papel o Al-Ahli é o favorito, mas o Al-Shabab também tem sua chance, e daremos o nosso máximo para conquistar os três pontos".

Vale lembrar que o Al-Shabab ocupa a décima segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 11 pontos, conquistados em duas vitórias, 5 empates e 3 derrotas.

Por outro lado, o Al-Ahli ocupa a quinta posição na tabela de classificação, com 21 pontos, conquistados em 7 vitórias e 3 derrotas, a 6 pontos de distância do Al-Hilal, que lidera a liderança.