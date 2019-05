Andrade sobre Marcelo Salles: "sabe muito de parte tática"

O Fera, como é conhecido no meio do futebol, foi auxiliar do ídolo Rubro-Negra na conquista do hexacampeonato há dez anos

Na manhã desta quarta-feira(29), o técnico Abel Braga pediu demissão do comando técnico do , o treinador vinha recebendo bastante críticas e tinha algumas divergências com a direção Rubro-Negra. Com a saída do treinador, caiu no colo de Marcelo Salles, o Fera, uma grande oportunidade. Ele será o interino pelo menos até a parada para a .

Auxiliar da comissão permanente do clube, Marcelo Salles comandará a equipe em quatro jogos, diante do neste sábado, contra o Corintians no dia 4, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do , em seguida no clássico diante do e fecha a sequência contra o .

Aos 41 anos de idade, o Fera, como é conhecido, terá a grande oportunidade de sua vida. Ele conhece muito bem o clube, foi auxiliar de Andrade há 10 anos, na conquista do hexacampeonato. O ídolo do clube, inclusive, vê com bons olhos a chance do ex-companheiro.

Rodolfo Landim: "Nesses primeiros 4 jogos já está decidido quem vai ficar a frente do clube, na posição do Abel que é o Marcelo Salles. Após a parada, nós vamos reavaliar e eventualmente vamos estar trazendo um outro técnico" — Raisa Simplicio (@simpraisa) 29 de maio de 2019

"Ele vem acompanhando o dia a dia do trabalho do Abel, conhece bem melhor os jogadores. Eu acho que para ele é um passo importante, estar ali dentro, acompanhando tudo. Ele deve ter as opiniões dele, as observações, acho que ele pode fazer um bom trabalho".

Andrade ainda apontou uma das principais características de Marcelo Salles e elogiou a forma como ele dá atenção aos trabalhos táticos.

"Trabalhamos juntos, depois ele foi para algumas equipes menores, o que fez amadurecer, pegou experiência depois do que fizemos em 2009. Ele é um cara que sabe muito dessa parte tática, conhece muito bem, é a parte forte ele. Tem o relacionamento com os jogadores, ele lida bem com essa coisa.



(Foto: Getty Images)

Além do trabalho como auxiliar de Andrade, Marcelo Salles passou por clubes como Bonsucesso, o , a Portuguesa, o Audax Rio e o Volta Redonda. Foi auxiliar de Joel Santana no em 2014 e esteve à frente do Nova Iguaçu no Carioca deste ano.