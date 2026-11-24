Compartilhar Siga GOAL no Google

O senegalês Sadio Mané, astro do Al-Nassr, voltou a comandar o time no confronto com o Al-Sadd, do Catar, pela AFC Champions League Elite, depois de ter desfalcado a equipe no último clássico contra o rival Al-Ahli.

Publicidade

O Al-Nassr recebe o Al-Sadd nesta terça-feira, no Al-Awwal Park, em Riad, capital da Arábia Saudita, pela quinta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

O técnico australiano Ange Postecoglou decidiu escalar a força máxima do Al-Nassr em busca de uma vitória importante, que aumente as chances do time de se classificar para as oitavas de final do torneio continental.

O principal destaque da escalação é o astro senegalês Sadio Mané, que volta a ser titular depois de ter ficado fora da última partida, a derrota do Al-Nassr para o Al-Ahli por 3 a 1, na sexta-feira passada, em jogo adiado da nona rodada da Liga Saudita.

O senegalês não disputou o último clássico porque foi pai novamente, mas volta hoje como campeão da Copa Africana de Nações de 2025, graças a uma decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Publicidade Publicidade

Nesta terça-feira, a CAS acatou o recurso de Senegal contra a decisão da Comissão de Apelação da Confederação Africana de Futebol (CAF), que havia declarado a seleção senegalesa derrotada por abandono na final da Copa Africana de Nações de 2025, apesar da vitória por 1 a 0 em campo, e concedido ao Marrocos o triunfo por 3 a 0 no tapetão.

Tópicos relacionados

Mané vai comandar o ataque do Al-Nassr ao lado de outro reforço que retorna ao time titular, o ponta francês Kingsley Coman, que começou a partida contra o Al-Ahli no banco de reservas, além dos astros portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix.

Um terceiro português aparece na escalação do Al-Nassr: Samu Costa, que vai atuar no meio-campo ao lado do brasileiro Angelo.

Publicidade

Já a defesa será formada por Nawaf Boushal e Awad Aman nas laterais, com Abdulelah Al-Amri e o francês Mohamed Simakan na zaga, à frente do goleiro brasileiro Bento.

Ao mandar a campo sua força máxima, Postecoglou quer retomar o caminho das vitórias e evitar o segundo tropeço consecutivo, depois da derrota no último clássico contra o rival Al-Ahli.

Publicidade

Além disso, o treinador australiano quer levar o time de volta à zona de classificação para as oitavas de final da AFC Champions League Elite, da qual está fora no momento.

O Al-Nassr entra em campo na décima posição da zona Oeste, com 6 pontos, somados em duas vitórias e uma derrota, e ainda tem um jogo adiado contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, marcado para dezembro.

Publicidade

Do outro lado, o Al-Sadd ocupa a 13ª posição da zona Oeste, com apenas dois pontos conquistados de 12 possíveis, fruto de dois empates e duas derrotas, sem nenhuma vitória até agora.

A escalação do Al-Nassr é a seguinte:

Publicidade

Goleiro: Bento

Defesa: Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Mohamed Simakan e Awad Aman

Publicidade

Meio-campo: Angelo, Samu Costa e João Félix

Ataque: Kingsley Coman, Cristiano Ronaldo e Sadio Mané