Campanha por Sala arrecada 300 mil para retomar as buscas

O jogador argentino segue desaparecido após acidente aéreo no Canal da Mancha

A família de Emiliano Sala atingiu o valor necessário no crowd funding criado para retomar as buscas pelo jogador, desaparecido depois de um acidente de avião no Canal da Mancha na última segunda-feira (21).

As buscas pela aeronave foram canceladas na quinta-feira (24), após insucessos para encontrar Sala e os demais tripulantes. Na esperança para encontrar o atacante, que viajava para firmar definitivamente o seu contrato com o Cardiff City, a família do ítalo-argentino iniciou uma campanha para arrecadar fundos e retomar as buscas.

O valor mínimo de 300 mil euros já foi atingido neste domingo (27) e superou 320 mil. As buscas voltaram no sábado (26). O desaparecimento de Sala sensibilizou o mundo e toda a comunidade do futebol. Lionel Messi, por exemplo, chegou a fazer um apelo para que as buscas seguissem e jogadores famosos, como Adrien Rabiot, doaram valores consideráveis na campanha.