Após campanha histórica, Cruzeiro supera Corinthians e levanta taça inédita da Libertadores Feminina

A América tem um novo campeão no futebol feminino: o Cruzeiro. Em uma final emocionante contra o Corinthians, as Cabulosas buscaram uma reação histórica após saírem perdendo por 3 a 0, chegaram ao empate por 4 a 4 no tempo normal e levaram a melhor nas cobranças de pênaltis. O resultado coroou uma campanha histórica na Libertadores Feminina de 2026 e garantiu ao clube mineiro seu primeiro título continental logo na estreia na competição.

A conquista também manteve a hegemonia brasileira no torneio. Com o triunfo celeste, o Brasil chegou a 15 títulos em 18 edições da Libertadores Feminina. O Corinthians, maior vencedor da história da competição, permaneceu com seis taças e perdeu a oportunidade de conquistar o tetracampeonato consecutivo.

Sob o comando de Jonas Urias, o Cruzeiro teve uma trajetória consistente até a decisão. Em sua primeira participação no torneio, a equipe chegou à final com 100% de aproveitamento e havia sofrido apenas um gol antes de enfrentar as Brabas. A campanha terminou com uma conquista que coloca o futebol feminino do clube em um novo patamar.

Além do peso esportivo, o título representa uma premiação milionária para o Cruzeiro. A Conmebol distribuiu US$ 50 mil (cerca de R$ 272 mil) a cada participante como cota de participação. Com a conquista, as Cabulosas garantiram mais US$ 2 milhões, aproximadamente R$ 10 milhões, pelo título continental.

A vitória também assegurou a presença do clube na Libertadores Feminina de 2027. A classificação ganha ainda mais importância porque o Cruzeiro havia sido eliminado nas quartas de final do Campeonato Brasileiro e tinha na competição continental sua última oportunidade de garantir uma vaga na próxima edição.

O calendário internacional, porém, reserva desafios ainda maiores para as mineiras. Como campeãs da América, as Cabulosas estão classificadas para a Copa das Campeãs da Fifa de 2027, torneio que reúne vencedores continentais. A competição será disputada entre 26 e 31 de janeiro, em Miami, nos Estados Unidos, e o Cruzeiro terá o Barcelona, atual campeão europeu, como adversário na semifinal.

Além dos dois clubes, a disputa contará com América, do México, Naegohyang, da Coreia do Sul, Auckland United, da Nova Zelândia, e o campeão da Liga dos Campeões Feminina da CAF de 2026, ainda a ser definido.

As Cabulosas também já têm presença garantida na primeira edição do Mundial de Clubes Feminino, prevista para acontecer entre 5 e 30 de janeiro de 2028, nos Estados Unidos. Assim, a conquista da Libertadores abre caminho para uma sequência de desafios internacionais inéditos na história do clube.

Apesar do vice-campeonato, o Corinthians também tem vaga assegurada no Mundial de 2028. As Brabas garantiram a classificação ao conquistar a Libertadores na temporada passada, mas viram escapar a oportunidade de ampliar ainda mais sua hegemonia continental.