Camisa especial para Harry Kane! Bayern de Munique homenageia o vencedor da Bola de Ouro de maneira especial

Na noite de segunda-feira, logo após ser divulgado que Kane havia conquistado o prestigiado prêmio individual, o maior campeão alemão iluminou de dourado a Allianz Arena, seu estádio, em referência à cor da Bola de Ouro recebida pelo atacante.

O atacante da seleção inglesa recebeu uma homenagem semelhante no estádio de Wembley, em Londres: o arco sobre o estádio foi iluminado inteiramente de dourado, e uma mensagem exibida no local parabenizou Kane pela vitória.

O Bayern de Munique também anunciou uma camisa especial em homenagem a Kane. Naquela noite, a loja oficial do clube já oferecia uma personalização especial para a atual camisa titular. Nela, o número 9 nas costas aparece em dourado, em vez do branco original.

O atacante de 33 anos superou por margem estreita Kylian Mbappé (Real Madrid) e Lamine Yamal (Barcelona) na cerimônia realizada na noite de segunda-feira, em Londres, e conquistou o Ballon d'Or pela primeira vez na carreira.

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O editor-chefe da France-Football, Vincent Garcia, confirmou depois que Kane venceu a disputa contra o segundo colocado, Mbappé, por uma margem mínima. Segundo ele, a diferença foi ainda menor do que em 2024, quando o meio-campista Rodri, do Manchester City, superou Vinicius Junior, do Real Madrid, por apenas 41 pontos.

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O que Harry Kane disse ao Bayern de Munique?

Em seu discurso de agradecimento, Kane elogiou expressamente seu atual clube e afirmou que se desenvolveu em Munique "como jogador, como pessoa e como líder".

Sem seus companheiros de equipe no maior campeão alemão, acrescentou Kane, "isso não teria sido possível. A maneira como vocês me motivam e como nos impulsionamos mutuamente a alcançar o melhor desempenho significa muito para mim". Ele disse que é "uma honra jogar pelo Bayern de Munique. Representar vocês é um verdadeiro privilégio. Estou muito feliz por levar este troféu de volta ao Bayern de Munique".

O inglês também enviou uma mensagem ao técnico do Bayern, Vincent Kompany, que está no hospital. "Espero que esta conquista lhe dê um pouco de força", disse ele, antes de agradecer a toda a comissão técnica: "Desde que cheguei, me desenvolvi como jogador, como pessoa e como líder".

O presidente do clube, Herber Hainer, falou em um "dia de orgulho" para o Bayern de Munique. O diretor esportivo Max Eberl chamou Kane de "trunfo" para o clube.