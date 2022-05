Camisa do Real Madrid para 2022/23; onde comprar, preço e outros detalhes

O Real Madrid, juntamente com sua fornecedora de material esportivo Adidas, lançou seu novo uniforme para a temporada 2022/23 nesta segunda-feira (16). A camisa comemorará seu 120º aniversário, além de "celebrar o passado, presente e futuro" em seu mais recente design.

Este modelo não fugirá muito do "all-white" presente na camisa do clube, mas, dessa vez, contará com detalhes roxos na gola da camisa, inspirando a tradição e os momentos inesquecíveis do clube.

Em um comunicado, o Real Madrid e a Adidas disseram: "Inspirado pelo legado do clube, a camisa ostenta o icônico branco e logotipo do Real Madrid, em parceria com detalhes roxos, para celebrar o passado, presente e futuro, já que o clube completa 120 anos."

Mais artigos abaixo

"Fora de mais uma temporada vitoriosa do Real Madrid, a camisa homenageia o passado enquanto celebra sua grandeza. "A rica história do clube também é comemorada com um símbolo único impresso dentro do pescoço, já que o Real Madrid continua trazendo momentos impossíveis à vida e fazendo história com grandeza."

"A camisa 2022/23 continua sendo um ícone clássico, com um toque moderno, que une todos os torcedores para continuar escrevendo a história do Real Madrid."

Adidas

Onde comprar e quanto custa a nova camisa do Real Madrid?

A nova camisa dos Merengues poderá ser encontrada no site oficial da Adidas, na internet. Além disso, o modelo também ficará disponível na loja física do clube e da fornecedora, espalhadas por todo o Brasil.

O Real Madrid apresentou a camisa para a próxima temporada, que celebra os 120 anos do clube ✨



E aí, quem gostou? ⚪ pic.twitter.com/rTsbHHYoyU — GOAL Brasil (@GoalBR) May 16, 2022

Até o momento, no Brasil, a Adidas não revelou quanto a camisa custará. No entanto, a camisa que Benzema, craque do time espanhol, e Vinícius Júnior vestirá na próxima temporada europeia está sendo vendida por cerca de R$ 430,00, na Espanha.