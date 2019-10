Camisa do Inter 'homenageia' o Athletico? Novo uniforme de treinos colorado provoca discussão nas redes

Camisa nova do Colorado vaza na internet e usuários criticam e apontam similaridade com trajes do Furacão

Você já imaginou se seu time homenageasse o rival que o derrotou em uma final? Se você for torcedor do , não precisa mais imaginar, pelo menos em tese. Após o novo uniforme de treinos do clube gaúcho vazar nas redes sociais, vários internautas apontaram uma semelhança gritante com camisas do -PR.

É claro que o não homenageou de propósito o Furacão, mas é inegável que existem similaridades entre os uniformes. Isso não só irritou a torcida do Inter mas também foi motivo de chacota para torcedores de rivais. Confira a foto vazada do uniforme do clube e algumas das reações de usuários do Twitter:

VAZOU: essa é a nova camisa de treino do Inter. Aprovada? pic.twitter.com/N2tnPTQyRQ — O Bairrista (@O_Bairrista) October 16, 2019

QUANDO VOCÊ SE SENTIR UM IDIOTA, LEMBRE-SE QUE O INTER PERDEU A FINAL PRO ATHLETICO, E AGORA LANÇOU UMA CAMISA EM HOMENAGEM AO ATHLETICO pic.twitter.com/zJvZwgkdg2 — Borrachos (@BorrachosDoSul) October 16, 2019

Vazou a suposta nova camisa de treino do Inter.



Ahhhh a @nikemediabrasil. Não dão uma dentro. pic.twitter.com/jAgZjrmmI0 — Info_Colorado (@Info_Colorado) October 16, 2019

Ainda sem a definição de quem será o substituto de Odair Hellmann no comando do Internacional, vários torcedores também usaram a camisa para cornetar a diretoria do Colorado, falando que sonharam com o anúncio de “Chacho” Coudet e acabaram acordando com a mais desapontante camisa de treino do clube. E você, torcedor, gostou do novo uniforme?