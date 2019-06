Camisa da seleção feminina terá só as estrelas 'das mulheres' em 2020

Mudança segue atualização do escudo da CBF apresentada recentemente e segue tendência de outras equipes nacionais

De acordo com a jornalista Ana Thaís Matos, o uniforme da seleção brasileira feminina não contará mais com as cinco estrelas representando o pentacampeonato mundial do futebol masculino.

A novidade valerá a partir de 2020, quando a equipe terá como compromisso principal os de Tóquio. Segundo a informação, a novidade já era de conhecimento geral internamente, mas não houve tempo para atualizar o desenho na vestimenta das jogadoras que disputam a na .

A atualização do escudo da CBF previa a retirada das estrelas para o time feminino. A novidade segue a tendência de outras seleções que disputam o Mundial, como os , que contam com as três estrelas representando o tricampeonato do elenco feminino, enquanto o grupo masculino não tem nenhuma.

Caso as comandadas de Vadão conquistem o título inédito da competição, a camisa terá sua primeira estrela a partir do próximo ano.