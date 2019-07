Camisa da seleção feminina dos EUA bate recorde e supera vendas do time masculino

Quando a Nike lançou seus kits da da FIFA de 2019, a marca não fez apenas um comunicado rápido sobre os kits. A gigante dos EUA organizou um grande evento em Paris com 28 das principais jogadoras do mundo que revelaram 14 coleções da seleção nacional. Agora, a marca anunciou que seu foco no futebol feminino tem sido um grande sucesso.

"A camisa da seleção feminina dos EUA é hoje a camisa de futebol número 1, masculina ou feminina, já vendida no Nike.com em uma temporada", disse o presidente-executivo da Nike, Mark Parker, na teleconferência da empresa nesta semana.

Claro, isso leva em conta apenas os kits vendidos no Nike.com. É seguro dizer que havia outros kits da Nike que venderam melhor no passado, mas não no Nike.com.

A Nike patrocina 14 das 24 equipes nesta de verão, e metade dos jogadores usa as botas da empresa. "A exposição está impulsionando vendas excepcionais em kits, sutiãs de alto desempenho e extensões de estilo de vida", disse Parker.

Na verdade, a gigante do setor esportivo tornou-se a maior vendedora de sutiãs da América do Norte pela primeira vez em sua história. "É difícil exagerar a importância deste ano para a evolução da ofensiva feminina na Nike", acrescentou.

A forte presença da Nike na competição ajudou a elevar as receitas de atacado no segmento feminino em 11%, para cerca de US $ 7,4 bilhões no ano até 31 de maio.