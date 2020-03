Camisa branca do Palmeiras divide torcida alviverde e os ‘antis’

Veja reações sobre o novo uniforme do Verdão, polêmica nas redes sociais

Obviamente, é impossivel agradar a todos. O , mesmo com seus milhões de torcedores, não quebraria tal regra. Nesta última segunda-feira (2), o clube anunciou, de forma oficial, suas novas camisas para a temporada de 2020, com um vídeo desenvolvido pela Puma, fornecedora de material esportivo do .

Uma das camisas, a branca, chamou mais atenção, pelo menos nas redes sociais. Enquanto torcedores do Palmeiras exaltaram em peso o novo design, rivais criaram um apelido, digamos, pejorativo: os "antis" (principalmente flamenguistas) começaram a chamar o uniforme do Verdão de "guardanapo" ou "papel higiênico".

Isto acontece pois o uniforme tem uma estampa branca que se assemelha aos design usados nesses materiais. Assim, a zoeira começou a rolar, ao passo que os palmeirenses continuavam empolgados com os novos uniformes.

Veja algumas reações:

A camisa pode parecer um guardanapo, papel higiênico ou toalha, mas uma coisa é fato: ela está cumprindo o seu papel, deixando o torcedor empolgado e servindo como uma reaproximação do Palmeiras com seu passado histórico.

As polêmicas gravuras na camisa, na verdade, são inspiradas no guia que imigrantes italianos recebiam ao caminho do . Assim, para o torcedor do Palmeiras, isto é mais que um uniforme: é a representação da história do clube em seus trajes.