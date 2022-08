Camisa 3 do São Paulo inspirada em jaqueta de Telê Santana; veja preço e onde comprar

Inspirada na jaqueta de Telê Santana, São Paulo divulgou seu novo terceiro uniforme para a temporada; confira

A Adidas lançou nesta sexta-feira (12), a nova terceira camisa do São Paulo para a temporada 2022. O modelo é uma homenagem a jaqueta utilizada por Telê Santana ao longo de 1992, ano da conquista da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes.

A camisa mescla as cores vermelho, branco e preto. Na parte superior, o modelo conta com a cor branca e as tradicionais listras da Adidas, fornecedora do material, em vermelho, além de apresentar um selo da conquista do Mundial.

No lançamento, o clube mostra Raí, ídolo do Tricolor, sendo reconhecido como lenda em um restaurante oriental, fazendo alusão ao animer Super Campeões, que possui ligação com o São Paulo. O agasalho, que serviu de inspiração para o modelo, se tornou uma marca de Telê, técnico do clube, na época.

A estreia da camisa deve acontecer neste domingo (14), diante do Red Bull Bragantino, às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Abaixo, a GOAL mostra quanto e onde comprar o novo uniforme do Tricolor.

Onde comprar o novo uniforme do São Paulo?

A nova terceira camisa do São Paulo já está disponível para comprar. O torcedor pode encontrar o novo uniforme nas lojas online do clube e da Adidas, fornecedora do material. Depois, a camisa será comercializada nas lojas físicas do Tricolor e de materiais esportivos.

Qual o valor do novo uniforme do São Paulo?

O modelo torcedor do novo uniforme do São Paulo está sendo comercializado ao preço de R$ 299,99, assim como a versão feminina. A camisa pode ser encontrada nos tamanhos que vão do P ao EGG. Além disso, é possível encontrar a camisa infantil do uniforme por R$ 249,99.