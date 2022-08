Camisa 3 do Flamengo homenageia à torcida; veja preço e onde comprar

Com listras onduladas em alusão ao movimento das bandeiras e patches dos estados, o Rubro-Negro lançou o novo terceiro uniforme

A Adidas lançou nesta sexta-feira (12), a nova terceira camisa do Flamengo para a temporada 2022. O tem listras ondulados, inspiradas no movimento das bandeiras da torcida.

A camisa é predominantemente vermelha, e as listras onduladas são pretas e ocupam a frente e as costas do modelo. As mangas e a lateral não são estampadas, e o ombro tem as tradicionais três listras da Adidas em branco, mesmo cor do escudo do Flamengo, fornecedora e patrocínio.

Além disso, em homenagem a pluralidade da torcida, os jogadores terão um patch personalizado de seus estados - os gringos Arrascaeta, Pulgar, Varela e Vidal terão a bandeira de seus países. Na hora da compra, o torcedor também poderá escolher o patch do estado brasileiro que quiser para estampar seu uniforme.

No lançamento, o clube presenteou dois torcedores-símbolo do Flamengo, Santa Cruz e Anjinho, com a nova camisa. Ambos se emocionaram com a homenagem e posaram para fotos.

A estreia da camisa deve acontecer neste domingo (14), diante do Athletico-PR, às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Abaixo, a GOAL mostra quanto custa e onde comprar o novo uniforme do Rubro-Negro carioca.

Onde comprar o novo uniforme do Flamengo?

A nova terceira camisa do Flamengo já está disponível para comprar. O torcedor pode encontrar o novo uniforme nas lojas online do clube e da Adidas, fornecedora do material. Além disso, a camisa também está à venda nas lojas físicas do Rubro-Negro e outras lojas de materiais esportivos.

Qual o valor do novo uniforme do Flamengo?

O modelo torcedor do novo uniforme do Flamengo está sendo comercializado ao preço de R$ 299,99, assim como a versão feminina. A camisa pode ser encontrada nos tamanhos que vão do PP ao 3GG. Além disso, é possível encontrar a camisa infantil do uniforme por R$ 249,99.

Por mais R$ 45 o torcedor pode colocar nome (até 13 caracteres) e número (até 2 números) nas costas de sua camisa. Os patches dos estados também podem ser incluídos na compra por R$ 29,90 - além disso, outras opções de patches de competições e comemorativos podem ser adicionados por diferentes valores, bem como alguns dos patrocínios que estão presentes nas camisas dos jogadores (cada um no valor de R$ 20).