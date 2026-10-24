O técnico italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, completou metade do caminho rumo a uma nova marca com o clube, após conduzi-lo a uma emocionante vitória sobre o Al-Qadsiah pelo placar de 3 a 2, no confronto que reuniu as duas equipes na noite de sexta-feira, pela 11ª rodada da Saudi Pro League.

E os três pontos não foram o único ganho do Al-Hilal neste duelo difícil, já que a vitória trouxe um número marcante para seu treinador italiano, que segue reforçando seu retrospecto com o time desde que assumiu o comando, em meio ao acirramento da disputa pela liderança do campeonato.

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Com essa vitória, Inzaghi chegou ao seu triunfo de número 50 com o Al-Hilal nas diferentes competições nacionais e continentais, em 66 partidas que disputou à frente do comando técnico do time, aproximando-se da barreira das cem vitórias, depois de ter percorrido metade do caminho rumo a esse número.

Ao longo das 66 partidas, o treinador italiano sofreu derrota em 3 ocasiões, enquanto 12 confrontos terminaram em empate, de acordo com os números de seu retrospecto com o Al-Hilal, em um saldo que reflete a grande quantidade de vitórias que ele conquistou durante sua passagem pelo time.

O número de vitórias de Inzaghi poderia ter subido para 51 triunfos, caso fosse contabilizada a classificação sobre o Al-Ahli na semifinal da edição passada da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, mas aquele confronto foi decidido nos pênaltis pelo placar de 5 a 4, e por isso não entra entre as vitórias conquistadas no tempo normal das partidas.

No que diz respeito à classificação do campeonato, a vitória deu ao Al-Hilal a liderança da Saudi Pro League, depois de elevar sua pontuação para 27 pontos, apesar de ter uma partida adiada, fazendo o time seguir avançando na corrida pela disputa, enquanto Inzaghi se aproxima gradativamente da marca da vitória de número 100, em um novo desafio que ele busca alcançar com o clube.