Como informa o The Athletic, Michael Zetterer está prestes a se transferir para o Leeds United. Lá, ele deverá ser o primeiro reserva do novo camisa 1, James Trafford. Trafford havia se transferido no verão por 47 milhões de euros do Manchetser City para o Leeds. Segundo a reportagem, as negociações com a SGE estão bastante avançadas.

Zetterer só havia se transferido na temporada passada por seis milhões de euros do Werder Bremen para o Main, mas não conseguiu se firmar de forma duradoura diante de Kaua Santos e acabou se tornando vítima de um questionável jogo de tudo ou nada dos treinadores Dino Toppmöller e Albert Riera.

Com ambos, Zetterer foi em alguns momentos o número 1, mas também voltou a ser rebaixado. No início da temporada, Kaua Santos ainda precisou ficar parado por causa de complicações em consequência de uma ruptura do ligamento cruzado sofrida na temporada anterior. Depois, assumiu o lugar de Zetterer entre as traves, falhou várias vezes, foi para o banco e, após a virada do ano, ainda teve nova chance como número 1, antes de uma nova lesão no joelho encerrar sua temporada.

Eintracht Frankfurt procura um novo goleiro titular após debacle

A posição de goleiro seguiu sendo uma questão política em Frankfurt também sob o sucessor do tão fragorosamente fracassado Riera. Depois da surra de 7 a 0 no amistoso contra o Brentford no último fim de semana, porém, até Adi Hütter perdeu a paciência e aparentemente quer fazer uma limpa. Kaua Santos voltou a falhar contra o clube da Premier League e agora deverá perder o posto de número 1. Recentemente, inclusive, cresceram os rumores de que o Eintracht abriria mão totalmente dele e desejaria vender o brasileiro.

Mas isso agora não deverá mais acontecer diante da iminente transferência de Zetterer. Ainda assim, o Eintracht provavelmente voltará a agir no mercado de goleiros. Desde domingo, Noah Atubolu, do SC Freiburg, é considerado a solução desejada nesse sentido.

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Drama na transferência de Noah Atubolu: falsas promessas e rompimento com empresários

O jogador de 24 anos, por sua vez, viveu um verdadeiro drama nesta janela de transferências, ao fim da qual recentemente se separou de sua agência de empresários e segue em busca de um novo clube. Isso porque Atubolu não tem mais futuro em Breisgau, depois de, impulsionado por seus empresários, rejeitar em maio uma renovação contratual para além de 2027, a fim de reforçar seu desejo de transferência após uma forte temporada.

O destino deveria ser a Premier League, para um clube com ambições europeias. Aston Villa foi citado repetidamente como potencial comprador. Mas por lá Emiliano Martinez seguiu como número 1, e outro interesse concreto vindo da Inglaterra — além dos promovidos Hull City e Coventry —, ao que tudo indica, ainda não existiu até agora.

Ainda assim, os empresários de Atubolu teriam sugerido ao goleiro alemão que ele seguia sendo um alvo quente de transferência para clubes como Borussia Dortmund, Milan ou justamente Aston Villa, caso o número 1 titular de cada um desses clubes saísse. Mas isso, como era de se esperar, não aconteceu até hoje, a dez dias do fim da janela de transferências.

Enquanto Atubolu seguia parado, o Sport-Club agiu imediatamente após o posicionamento do jogador de 24 anos e, pouco depois, contratou Mio Backhaus como o novo número 1 titular pela soma recorde de 12 milhões de euros. Atubolu agora corre o risco de parar na arquibancada caso não encontre, a um ano do fim de seu contrato, um novo empregador que seja minimamente atraente para ele. Um verdadeiro cenário de horror, se considerarmos que o goleiro de Freiburg entrou nos últimos anos no radar da seleção alemã e é visto como possível titular do futuro.

Eintracht Frankfurt é agora a "alternativa mais estável" para Atubolu

Também por isso, Atubolu já consegue imaginar bem uma transferência para Frankfurt, disse recentemente o kicker. Segundo isso, o Eintracht seria a "alternativa mais estável" ao plano que fracassou completamente de assinar com um gigante europeu. A questão é apenas se o Eintracht pode sequer bancar Atubolu. O Sport-Club quer pelo menos 15 milhões de euros, apesar do dilema amplamente conhecido.

Segundo informações do kicker, ainda não houve negociações concretas entre Freiburg e o Eintracht. Isso também vale para o ex-clube de Hütter, o Monaco, e a SGE. Recentemente, além de Atubolu, o Eintracht também foi ligado a um retorno de Lukas Hradecky, extremamente popular em Frankfurt. Segundo o kicker, porém, a pista não está "quente".

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