Caminho inverso por 80 milhões de euros: Milan recorre a Kaká para fisgar estrela do Real

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O Milan acredita que recuperar a relação com um de seus ex-astros pode abrir caminho para um negócio de peso com o Real Madrid, diante da busca do clube italiano por um novo atacante e da presença de mais de uma parte na mesa de negociações.

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O jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" afirmou que Kaká pode desempenhar um papel ao ajudar o Milan a contratar seu compatriota Endrick durante a janela de transferências de inverno, em janeiro, por meio do contato com o jogador e da tentativa de convencê-lo a viver uma nova experiência em San Siro.

O clube italiano estuda apresentar uma proposta ao Real Madrid para contratar o atacante brasileiro por empréstimo, com a inclusão de uma cláusula de compra por cerca de 60 milhões de euros, além de variáveis financeiras. A movimentação acontece em um momento em que a equipe do técnico Rúben Amorim busca um novo atacante em janeiro.

Gerry Cardinale, dono do Milan, tem um bom relacionamento com a agência "Roc Nation", que representa Endrick, e já havia pedido, no verão passado, para ser informado sobre qualquer decisão relacionada ao futuro do jogador, o que reflete o interesse do clube italiano em contratá-lo há algum tempo.

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O interesse pelo atacante brasileiro não se limita ao Milan, pois a Roma também acompanha sua situação, além de clubes da Inglaterra e da França que monitoram a possibilidade de contratá-lo no período que se aproxima, segundo o que foi noticiado pelo site Defensa Central, citando o jornal italiano.

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Nesse contexto, Kaká, ex-estrela do Milan e do Real Madrid, pode intervir para conversar com seu compatriota sobre a experiência que o aguarda na Itália. Seu possível papel se concentrará em convencer o jogador, enquanto os detalhes financeiros e as condições da transferência, incluindo o que acontecerá após o fim do empréstimo, continuarão sob negociação entre os dois clubes.

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A negociação de Endrick: as opções do Milan e a cláusula do Real

Entre as opções que estão sobre a mesa para o Milan está contratar Endrick por empréstimo com opção de compra, ou acordar a obrigatoriedade de compra ao fim da temporada. No primeiro caso, o clube italiano terá a decisão sobre manter o jogador, enquanto a segunda opção o obriga a concretizar a negociação de acordo com as condições acordadas desde janeiro.

Entre as cláusulas que podem fazer parte do acordo está a manutenção, pelo Real Madrid, do direito de recompra de Endrick por 80 milhões de euros, caso ele se transfira em definitivo para o Milan e o clube espanhol queira recuperá-lo no futuro. Essa condição dá ao time merengue a oportunidade de trazer o atacante de volta ao elenco caso decida abrir mão dele na fase atual.

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De acordo com relatos da imprensa espanhola, Endrick deseja deixar o Real Madrid durante a janela de transferências de inverno, por precisar de mais minutos em campo, em um momento em que a diretoria do clube parece disposta a ouvir as propostas apresentadas por sua contratação. Por outro lado, José Mourinho deseja manter o atacante brasileiro no elenco de sua equipe, de modo que seu próximo destino permanece ligado ao que resultar das negociações.

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