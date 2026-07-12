Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores da Inglaterra tinham grandes esperanças de que sua seleção pudesse ir até o fim e finalmente colocar as mãos no brilhante troféu de ouro, embora tenham tido de suportar sessenta anos de sofrimento.
Depois de terminar em primeiro no grupo, após duas vitórias contra Croácia e Panamá e um empate com Gana, a Inglaterra eliminou RD Congo, os coanfitriões México no Azteca e a Noruega na prorrogação, durante o mata-mata.
Essa vitória prepara um épico confronto de semifinal contra a rival de longa data Argentina, na quarta-feira (15 de julho).
A Inglaterra chegou às semifinais da Copa do Mundo em 2018 e às quartas de final em 2022, mas será que conseguirá ir até o fim em 2026? Deixe a GOAL mostrar todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir lugares para os próximos jogos da Inglaterra e quanto eles vão custar.
Analisar o possível caminho da Inglaterra no mata-mata revela confrontos táticos críticos e cronogramas de descanso que podem moldar sua campanha no torneio. Para respaldar seus palpites do chaveamento com máxima flexibilidade financeira desde o primeiro dia, abrir um novo perfil com créditos introdutórios é o ideal. Saiba como resgatar uma correspondência de depósito de alto valor usando nosso código promocional da Megapari.
Resultados da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 e próximos jogos
Data
Jogo (horário local do pontapé inicial)
Local
Placar final / Ingressos
Quarta-feira, 17 de junho
Inglaterra x Croácia (15h CDT)
AT&T Stadium, Dallas
Inglaterra venceu por 4 a 2
Terça-feira, 23 de junho
Inglaterra x Gana (16h ET)
Gillette Stadium, Foxborough
0 a 0
Sábado, 27 de junho
Panamá x Inglaterra (17h ET)
MetLife Stadium, East Rutherford
Inglaterra venceu por 2 a 0
Quarta-feira, 1º de julho
Inglaterra x RD Congo (12h ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Inglaterra venceu por 2 a 1
Domingo, 5 de julho
México x Inglaterra (18h CST)
Estadio Azteca, Cidade do México
Inglaterra venceu por 3 a 2
Sábado, 10 de julho
Noruega x Inglaterra (17h ET)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Inglaterra venceu por 2 a 1 (ap)
Quarta-feira, 15 de julho
Inglaterra x Argentina (15h ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Caminho da Inglaterra até a final da Copa do Mundo de 2026
Como a Inglaterra terminou na liderança do Grupo L, estas são as datas, horários e locais em que jogará caso consiga avançar à final da Copa do Mundo em 19 de julho.
Após a vitória nas quartas de final sobre a Noruega, a Inglaterra agora segue para Atlanta para enfrentar a Argentina na quarta-feira (15 de julho).
As seleções se enfrentaram cinco vezes em Copas do Mundo anteriores, desde a edição de 1962. Embora a Inglaterra tenha sofrido derrotas marcantes para os sul-americanos em 1986 (a 'Mão de Deus' de Maradona) e em 1998 (o cartão vermelho de Beckham), a Inglaterra tem vantagem de 3 a 2 no confronto direto nesses duelos competitivos.
Se tiver sucesso, a Inglaterra enfrentará França ou Espanha na final.
Data (horário local do pontapé inicial)
Fase
Local
Possível jogo
Ingressos
15 de julho (15h ET)
Semifinais
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Inglaterra x Argentina
19 de julho (15h ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Jogo 104: A confirmar vs França ou Espanha
Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026: classificação mais recente
Após seu oitavo gol no torneio, durante as quartas de final da França contra Marrocos, Kylian Mbappe voltou ao topo da classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo da FIFA de 2026 ao lado de Lionel Messi. No entanto, os heróis da Inglaterra Harry Kane e Jude Bellingham, ambos atualmente com seis gols, seguem na disputa pela artilharia na América do Norte.
Jogador (Seleção)
Nº de gols
Próximo jogo - Ingressos
Lionel Messi (Argentina)
8
vs Inglaterra - Ingressos
Kylian Mbappe (França)
8
vs Espanha - Ingressos
Erling Haaland (Noruega)
7
Eliminado
Harry Kane (Inglaterra)
6
vs Argentina - Ingressos
Jude Bellingham (Inglaterra)
6
vs Argentina - Ingressos
Ousmane Dembele (França)
5
vs Espanha - Ingressos
Vinícius Júnior (Brasil)
4
Eliminado
Julián Quiñones (México)
4
Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Eliminado
Mikel Oyarzabal (Espanha)
4
vs França - Ingressos
Como comprar ingressos da Inglaterra para a Copa do Mundo
Aqui está o status atual das vendas de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: Esta fase está ativa no momento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, estas são transações em tempo real. Esta é a última janela para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado oficial de revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o fim do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos de mata-mata com alta procura, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os T&Cs do site secundário antes de comprar.
Ingressos da Inglaterra para a Copa do Mundo: quanto custam?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.
Os ingressos para a fase de grupos começaram em apenas US$ 60 (para níveis específicos de torcedor), enquanto os preços para a final chegaram a até US$ 6.730, sem mencionar os mercados secundários e a revenda, que sobem ainda mais do que isso.
Preços dos ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026:
Datas
Fase / Categoria
Faixa oficial de preços
Faixa estimada no mercado secundário
14 de julho – 15 de julho
Semifinais
US$ 930 – US$ 3.295
US$ 1.500 – US$ 9.500 (US$ 3.721)
18 de julho
Disputa de terceiro lugar
US$ 250 – US$ 800
US$ 500 – US$ 3.500 (US$ 1.480)
19 de julho
Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)
US$ 1.490 – US$ 7.875
US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)
Grupo L - classificação final
Posição
Seleção
Jogos
V
E
D
GP
GC
SG
Pts
Status
1º
Inglaterra
3
2
1
0
6
2
+4
7
Classificada
2º
Croácia
3
2
0
1
5
5
0
6
Classificada
3º
Gana
3
1
1
1
2
2
0
4
Classificada
4º
Panamá
3
0
0
3
0
4
-4
0
Eliminada
Quem está no elenco da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026?
Aqui está o elenco oficial de 26 jogadores que representa a Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA de 2026:
Posição
Jogador
Clube atual
Goleiros
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Zagueiros
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Meio-campistas
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Atacantes
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (capitão)
Bayern de Munique
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli
Traçar a possível rota da Inglaterra até a final da Copa do Mundo revela uma série potencialmente exigente de confrontos no mata-mata contra adversários internacionais formidáveis. À medida que o torneio avança, os possíveis confrontos das quartas de final e da semifinal dependerão das colocações nos grupos e dos resultados em jogos eliminatórios. Para observadores interessados em acompanhar odds de longo prazo do torneio ou linhas de partidas individuais, concluir o processo de registro na betano dá acesso a mercados abrangentes de futebol internacional. Manter um perfil ativo de apostas esportivas permite aos torcedores analisar projeções do torneio, avaliar os caminhos das seleções e monitorar a mudança das odds de campeão à medida que as nações avançam em cada fase da competição.