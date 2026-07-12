Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book England World Cup 2026 Tickets

Traduzido por

Caminho da Inglaterra até a final da Copa do Mundo: semifinal contra a Argentina, informações do local, disputa pela Chuteira de Ouro e mais

SHOPPING
Tickets
Copa do Mundo
Inglaterra
H. Kane
J. Bellingham

Não perca a chance de ver a Inglaterra em ação na Copa do Mundo, onde ela vai jogar e contra quem

Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores da Inglaterra tinham grandes esperanças de que sua seleção pudesse ir até o fim e finalmente colocar as mãos no brilhante troféu de ouro, embora tenham tido de suportar sessenta anos de sofrimento.

Depois de terminar em primeiro no grupo, após duas vitórias contra Croácia e Panamá e um empate com Gana, a Inglaterra eliminou RD Congo, os coanfitriões México no Azteca e a Noruega na prorrogação, durante o mata-mata.

Essa vitória prepara um épico confronto de semifinal contra a rival de longa data Argentina, na quarta-feira (15 de julho).

A Inglaterra chegou às semifinais da Copa do Mundo em 2018 e às quartas de final em 2022, mas será que conseguirá ir até o fim em 2026? Deixe a GOAL mostrar todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir lugares para os próximos jogos da Inglaterra e quanto eles vão custar.

Analisar o possível caminho da Inglaterra no mata-mata revela confrontos táticos críticos e cronogramas de descanso que podem moldar sua campanha no torneio. Para respaldar seus palpites do chaveamento com máxima flexibilidade financeira desde o primeiro dia, abrir um novo perfil com créditos introdutórios é o ideal. Saiba como resgatar uma correspondência de depósito de alto valor usando nosso código promocional da Megapari.

Resultados da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 e próximos jogos

Data

Jogo (horário local do pontapé inicial)

Local

Placar final / Ingressos

Quarta-feira, 17 de junho

Inglaterra x Croácia (15h CDT)

AT&T Stadium, Dallas

Inglaterra venceu por 4 a 2

Terça-feira, 23 de junho

Inglaterra x Gana (16h ET)

Gillette Stadium, Foxborough

0 a 0

Sábado, 27 de junho

Panamá x Inglaterra (17h ET)

MetLife Stadium, East Rutherford

Inglaterra venceu por 2 a 0

Quarta-feira, 1º de julho

Inglaterra x RD Congo (12h ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Inglaterra venceu por 2 a 1

Domingo, 5 de julho

México x Inglaterra (18h CST)

Estadio Azteca, Cidade do México

Inglaterra venceu por 3 a 2

Sábado, 10 de julho

Noruega x Inglaterra (17h ET)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Inglaterra venceu por 2 a 1 (ap)

Quarta-feira, 15 de julho

Inglaterra x Argentina (15h ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Ingressos


Caminho da Inglaterra até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a Inglaterra terminou na liderança do Grupo L, estas são as datas, horários e locais em que jogará caso consiga avançar à final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Após a vitória nas quartas de final sobre a Noruega, a Inglaterra agora segue para Atlanta para enfrentar a Argentina na quarta-feira (15 de julho).

As seleções se enfrentaram cinco vezes em Copas do Mundo anteriores, desde a edição de 1962. Embora a Inglaterra tenha sofrido derrotas marcantes para os sul-americanos em 1986 (a 'Mão de Deus' de Maradona) e em 1998 (o cartão vermelho de Beckham), a Inglaterra tem vantagem de 3 a 2 no confronto direto nesses duelos competitivos.

Se tiver sucesso, a Inglaterra enfrentará França ou Espanha na final.

Data (horário local do pontapé inicial)

Fase

Local

Possível jogo

Ingressos

15 de julho (15h ET)

Semifinais

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Inglaterra x Argentina

Ingressos

19 de julho (15h ET)

Final

MetLife Stadium (East Rutherford)

Jogo 104: A confirmar vs França ou Espanha

Ingressos

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026: classificação mais recente

Após seu oitavo gol no torneio, durante as quartas de final da França contra Marrocos, Kylian Mbappe voltou ao topo da classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo da FIFA de 2026 ao lado de Lionel Messi. No entanto, os heróis da Inglaterra Harry Kane e Jude Bellingham, ambos atualmente com seis gols, seguem na disputa pela artilharia na América do Norte.

Jogador (Seleção)

Nº de gols

Próximo jogo - Ingressos

Lionel Messi (Argentina)

8

vs Inglaterra - Ingressos

Kylian Mbappe (França)

8

vs Espanha - Ingressos

Erling Haaland (Noruega)

7

Eliminado

Harry Kane (Inglaterra)

6

vs Argentina - Ingressos

Jude Bellingham (Inglaterra)

6

vs Argentina - Ingressos

Ousmane Dembele (França)

5

vs Espanha - Ingressos

Vinícius Júnior (Brasil)

4

Eliminado

Julián Quiñones (México)

4

Eliminado

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Eliminado

Mikel Oyarzabal (Espanha)

4

vs França - Ingressos

Como comprar ingressos da Inglaterra para a Copa do Mundo

Aqui está o status atual das vendas de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: Esta fase está ativa no momento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, estas são transações em tempo real. Esta é a última janela para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado oficial de revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o fim do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos de mata-mata com alta procura, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os T&Cs do site secundário antes de comprar.

Ingressos da Inglaterra para a Copa do Mundo: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram em apenas US$ 60 (para níveis específicos de torcedor), enquanto os preços para a final chegaram a até US$ 6.730, sem mencionar os mercados secundários e a revenda, que sobem ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa oficial de preços

Faixa estimada no mercado secundário

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

US$ 930 – US$ 3.295

US$ 1.500 – US$ 9.500 (US$ 3.721)

18 de julho

Disputa de terceiro lugar

US$ 250 – US$ 800

US$ 500 – US$ 3.500 (US$ 1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

US$ 1.490 – US$ 7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Grupo L - classificação final

Posição

Seleção

Jogos

V

E

D

GP

GC

SG

Pts

Status

Inglaterra

3

2

1

0

6

2

+4

7

Classificada

Croácia

3

2

0

1

5

5

0

6

Classificada

Gana

3

1

1

1

2

2

0

4

Classificada

Panamá

3

0

0

3

0

4

-4

0

Eliminada

Quem está no elenco da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está o elenco oficial de 26 jogadores que representa a Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição

Jogador

Clube atual

Goleiros

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Zagueiros

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Meio-campistas

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Atacantes

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (capitão)

Bayern de Munique


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli

Traçar a possível rota da Inglaterra até a final da Copa do Mundo revela uma série potencialmente exigente de confrontos no mata-mata contra adversários internacionais formidáveis. À medida que o torneio avança, os possíveis confrontos das quartas de final e da semifinal dependerão das colocações nos grupos e dos resultados em jogos eliminatórios. Para observadores interessados em acompanhar odds de longo prazo do torneio ou linhas de partidas individuais, concluir o processo de registro na betano dá acesso a mercados abrangentes de futebol internacional. Manter um perfil ativo de apostas esportivas permite aos torcedores analisar projeções do torneio, avaliar os caminhos das seleções e monitorar a mudança das odds de campeão à medida que as nações avançam em cada fase da competição.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google