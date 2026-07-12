Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores da Inglaterra tinham grandes esperanças de que sua seleção pudesse ir até o fim e finalmente colocar as mãos no brilhante troféu de ouro, embora tenham tido de suportar sessenta anos de sofrimento.

Depois de terminar em primeiro no grupo, após duas vitórias contra Croácia e Panamá e um empate com Gana, a Inglaterra eliminou RD Congo, os coanfitriões México no Azteca e a Noruega na prorrogação, durante o mata-mata.

Essa vitória prepara um épico confronto de semifinal contra a rival de longa data Argentina, na quarta-feira (15 de julho).

A Inglaterra chegou às semifinais da Copa do Mundo em 2018 e às quartas de final em 2022, mas será que conseguirá ir até o fim em 2026? Deixe a GOAL mostrar todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir lugares para os próximos jogos da Inglaterra e quanto eles vão custar.

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Resultados da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 e próximos jogos

Data Jogo (horário local do pontapé inicial) Local Placar final / Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Inglaterra x Croácia (15h CDT) AT&T Stadium, Dallas Inglaterra venceu por 4 a 2 Terça-feira, 23 de junho Inglaterra x Gana (16h ET) Gillette Stadium, Foxborough 0 a 0 Sábado, 27 de junho Panamá x Inglaterra (17h ET) MetLife Stadium, East Rutherford Inglaterra venceu por 2 a 0 Quarta-feira, 1º de julho Inglaterra x RD Congo (12h ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Inglaterra venceu por 2 a 1 Domingo, 5 de julho México x Inglaterra (18h CST) Estadio Azteca, Cidade do México Inglaterra venceu por 3 a 2 Sábado, 10 de julho Noruega x Inglaterra (17h ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Inglaterra venceu por 2 a 1 (ap) Quarta-feira, 15 de julho Inglaterra x Argentina (15h ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Ingressos





Caminho da Inglaterra até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a Inglaterra terminou na liderança do Grupo L, estas são as datas, horários e locais em que jogará caso consiga avançar à final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Após a vitória nas quartas de final sobre a Noruega, a Inglaterra agora segue para Atlanta para enfrentar a Argentina na quarta-feira (15 de julho).

As seleções se enfrentaram cinco vezes em Copas do Mundo anteriores, desde a edição de 1962. Embora a Inglaterra tenha sofrido derrotas marcantes para os sul-americanos em 1986 (a 'Mão de Deus' de Maradona) e em 1998 (o cartão vermelho de Beckham), a Inglaterra tem vantagem de 3 a 2 no confronto direto nesses duelos competitivos.

Se tiver sucesso, a Inglaterra enfrentará França ou Espanha na final.

Data (horário local do pontapé inicial) Fase Local Possível jogo Ingressos 15 de julho (15h ET) Semifinais Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Inglaterra x Argentina Ingressos 19 de julho (15h ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Jogo 104: A confirmar vs França ou Espanha Ingressos

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026: classificação mais recente

Após seu oitavo gol no torneio, durante as quartas de final da França contra Marrocos, Kylian Mbappe voltou ao topo da classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo da FIFA de 2026 ao lado de Lionel Messi. No entanto, os heróis da Inglaterra Harry Kane e Jude Bellingham, ambos atualmente com seis gols, seguem na disputa pela artilharia na América do Norte.

Jogador (Seleção) Nº de gols Próximo jogo - Ingressos Lionel Messi (Argentina) 8 vs Inglaterra - Ingressos Kylian Mbappe (França) 8 vs Espanha - Ingressos Erling Haaland (Noruega) 7 Eliminado Harry Kane (Inglaterra) 6 vs Argentina - Ingressos Jude Bellingham (Inglaterra) 6 vs Argentina - Ingressos Ousmane Dembele (França) 5 vs Espanha - Ingressos Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (Espanha) 4 vs França - Ingressos

Como comprar ingressos da Inglaterra para a Copa do Mundo

Aqui está o status atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está ativa no momento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, estas são transações em tempo real. Esta é a última janela para comprar diretamente da FIFA.

Mercado oficial de revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o fim do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos de mata-mata com alta procura, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os T&Cs do site secundário antes de comprar.

Ingressos da Inglaterra para a Copa do Mundo: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram em apenas US$ 60 (para níveis específicos de torcedor), enquanto os preços para a final chegaram a até US$ 6.730, sem mencionar os mercados secundários e a revenda, que sobem ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos da Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa oficial de preços Faixa estimada no mercado secundário 14 de julho – 15 de julho Semifinais US$ 930 – US$ 3.295 US$ 1.500 – US$ 9.500 (US$ 3.721) 18 de julho Disputa de terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 US$ 500 – US$ 3.500 (US$ 1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) US$ 1.490 – US$ 7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Grupo L - classificação final

Posição Seleção Jogos V E D GP GC SG Pts Status 1º Inglaterra 3 2 1 0 6 2 +4 7 Classificada 2º Croácia 3 2 0 1 5 5 0 6 Classificada 3º Gana 3 1 1 1 2 2 0 4 Classificada 4º Panamá 3 0 0 3 0 4 -4 0 Eliminada

Quem está no elenco da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está o elenco oficial de 26 jogadores que representa a Inglaterra na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição Jogador Clube atual Goleiros Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Zagueiros Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Meio-campistas Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Atacantes Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (capitão) Bayern de Munique

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli

Traçar a possível rota da Inglaterra até a final da Copa do Mundo revela uma série potencialmente exigente de confrontos no mata-mata contra adversários internacionais formidáveis. À medida que o torneio avança, os possíveis confrontos das quartas de final e da semifinal dependerão das colocações nos grupos e dos resultados em jogos eliminatórios. Para observadores interessados em acompanhar odds de longo prazo do torneio ou linhas de partidas individuais, concluir o processo de registro na betano dá acesso a mercados abrangentes de futebol internacional. Manter um perfil ativo de apostas esportivas permite aos torcedores analisar projeções do torneio, avaliar os caminhos das seleções e monitorar a mudança das odds de campeão à medida que as nações avançam em cada fase da competição.