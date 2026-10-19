Segundo as informações, a Nike não quer apresentar Olise em suas campanhas como um astro convencional de uma marca de futebol. Em vez disso, pretende seguir um caminho diferente e "criativo" na promoção do jogador de ataque.

O foco deve ser o forte contraste entre o comportamento quase tímido de Olise fora de campo (daí o apelido "Mr. Nonchalant") e seu estilo de jogo dominante e implacável. A Nike quer explorar esse contraste da melhor maneira possível e destacá-lo em suas campanhas.

Na semana passada, veio a público que Olise, atualmente sem um patrocinador pessoal de material esportivo, assinará um contrato com a empresa de Beaverton, no estado americano do Oregon. Até agora, não há detalhes nem confirmação. O acordo, porém, deve render uma quantia milionária a Olise.

Na Nike, ele sucederá seu compatriota Kylian Mbappé (27, Real Madrid), que se transferiu surpreendentemente para a fabricante suíça de calçados On.

Próximas partidas FCB Liga dos Campeões 15:00 ARS Assistir

Olise ainda não tinha contrato de fornecimento de material esportivo porque recusava todas as propostas das grandes fabricantes. Em vez disso, fazia questão de manter a liberdade de escolher as chuteiras que quisesse usar. Muitas vezes, sua escolha recaía sobre a Nike Hypervenom Phantom III, que deixou de ser fabricada em 2019.

Até então, Olise comprava pela internet os pares que depois usava em campo para buscar gols e pedia que fossem enviados de várias partes do mundo. Muitas vezes, artistas personalizavam o design para ele.

Getty Images

Nesse contexto, uma campanha planejada pela Nike se encaixa perfeitamente: em 2027, a lendária linha Hypervenom deve voltar ao mercado, enquanto a linha Phantom será descontinuada.

O principal nome do retorno da Hypervenom deve ser Erling Haaland (26), ex-atacante do Borussia Dortmund e atualmente no Manchester City. Ao lado dele, os outros nomes de destaque serão Olise, o meia do Chelsea Cole Palmer (24) e Alexia Putellas (32, London City Lionesses), eleita várias vezes a melhor jogadora do mundo.

Desde quando Michael Olise joga pelo Bayern de Munique?

Desde sua transferência do Crystal Palace para o Bayern de Munique por 53 milhões de euros, no verão de 2024, Olise se tornou um dos melhores e mais espetaculares jogadores da atualidade. No verão passado, ele também brilhou pela seleção francesa na Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Olise é um dos 30 candidatos ao prêmio Bola de Ouro, que será entregue em poucos dias, durante uma cerimônia no Palladium Theatre, em Londres, sua cidade natal.