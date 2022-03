Camboriú x Brusque: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Campeonato Catarinense 2022

Camboriú e Brusque se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 20h30 (de Brasília), no Estádio das Nações, pelo jogo de ida da final do Campeonato Catarinense. A volta está marcada para sábado (2), no Estádio Augusto Bauer, às 16h30 (de Brasília).

Líder da primeira fase, o Brusque encerrou com 24 pontos (sete vitórias, três empates e uma derrota), e eliminou o Avaí e o Concórdia, no mata-mata.

Do outro lado, o Camboriú ficou em terceiro lugar, com 21 pontos, e na sequência deixou para trás o Marcílio Dias e Figueirense, nas quartas e semis, respectivamente.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o primeiro jogo, o Camboriú entrará em campo com força máxima, sem desfalques. Assim, o técnico Luan Carlos pode repetir a equipe que eliminou o Figueirense.

Já o Brusque não poderá contar com Matheus Trindade, suspenso, enquanto o zagueiro Wallace, com dores musculares, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Sandro é o mais cotado para assumir a vaga.

Possível escalação do Camboriú: Gabriel Félix; Lucas Barboza, Cleisson Tetê, Wesley e Léo Campos; Emerson Martins, Wagner Balotelli e Jorge Henrique; Maicon Assis, Juliano e Bruno Mota.

Possível escalação do Brusque: Ruan Carneiro; Toty, Éverton Alemão, Wallace (Sandro) e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Luiz Antônio e Diego Jardel; Fernandinho e Alex Sandro.

DESFALQUES

CAMBORIÚ:

BRUSQUE:

Matheus Trindade: suspenso

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Camboriú e Brusque será transmitido ao vivo pela TV NSports, na internet, nesta quarta-feira (30).