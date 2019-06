Camarões marca nos acréscimos, garante vaga e elimina Argentina da Copa do Mundo

Resultado também influencia o Brasil, que iria pegar a França se o jogo acabasse empatado mas agora está próxima de duelo contra a Alemanha

A partida entre e Nova Zelândia pela última rodada do Grupo E foi emocionante e teve consequências em todos os cantos do mundo.

Gol dois gols de Ajara Nchout, sendo um deles aos 50 minutos do segundo tempo, Camarões venceu a partida por 2 a 1 e garantiu vaga nas oitavas de final da competição.

Com o empate em 1 a 1 as duas seleções estavam sendo eliminadas da partida. O gol colocou as africanas na próxima etapa no lugar da , que um dia antes tinham salvado suas esperanças ao reagir de um 3 a 0 e empatar por 3 a 3 com a Escócia nos últimos minutos.

O gol camaronês também reverberou no : o empate iria garantir um confronto entre Brasil e nas oitavas de final. Agora tudo continua em aberto e uma goleada do sobre a nesta sexta pode empurrar as brasileiras para um confronto contra a .

Como a feminina tem apenas seis grupos na competição, diferentemente da edição masculina com oito, classificam-se os dois melhores de cada chave e também as quatro equipes com melhores campanhas de terceiro lugar, completando os 16 times necessários para a disputa das oitavas de final.

O melhor terceiro colocado é o Brasil, com 6 pontos. Logo depois aparece a com 4. Camarões e somam 3 pontos cada mas Camarões está na frente nos gols marcados: 3 a 2.

A Nigéria agora corre o risco de ser eliminada dependendo do resultado da partida entre Chile e Tailândia. Quem ganhar soma três pontos e a decisão vai para o saldo de gols: a Nigéria tem -2, o Chile -5 e a Tailândia -17.