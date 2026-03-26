Camarda: "Vamos torcer todos juntos pela Itália. Quando volto? Há prazos pré-estabelecidos"

Francesco Camarda, atacante emprestado ao Lecce, mas que pertence ao Milan, está presente para assistir ao confronto dos seus companheiros da Seleção Italiana Sub-21, que estão enfrentando os seus homólogos da Macedônia do Norte em uma partida válida pela fase de qualificação para o próximo Campeonato Europeu da categoria.

No intervalo, ao final do primeiro tempo, ele conversou com a Rai Sport. A seguir, todas as declarações.

A RECUPERAÇÃO DA LESÃO - “Estou fazendo muitos sacrifícios, treino muito, todos os dias faço duas sessões entre fisioterapia e academia, me esforçando para voltar o mais rápido possível. No entanto, há prazos determinados e pré-estabelecidos pelo cirurgião que me operou”.

O GOL DE NDOUR - “Cher é muito forte, todos sabemos disso e não sou eu quem deve dizer isso. Estou muito feliz por ele e por toda a equipe. Agora o técnico dirá as coisas certas”.

A ITÁLIA CONTRA A IRLANDA DO NORTE - “Esta noite toda a Itália estará ligada, é um jogo muito importante e todos nós temos de torcer e apoiar. Falamos com o Palestra e o Pisilli, eles estão muito felizes e animados, e nós estamos por eles. Esperamos pelo melhor”.