Câmara de vereadores do Rio vota projeto que obriga clubes a garantir frequência de jogadores nas escolas

Projeto de lei quer que times de futebol tenham mais responsabilidades na educação dos jovens

Será votado nesta quarta-feira (16), na câmara de vereadores do Rio de Janeiro, um projeto de lei, idealizado pelo vereador Célio Lupparelli (DEM), que obriga os clubes de futebol, com sede no município do Rio de Janeiro, a terem matriculadas as crianças e adolescentes a eles vinculados e garantir a frequência e o bom aproveitamento escolar nas unidades de ensino.

O projeto visar trazer mais responsabilidade aos clubes com o ensino de seus jovens atletas. Caso seja aprovado, os times de futebol terão que encaminhar a federação a relação dos comprovantes de matrícula e frequência escolar de todos os jogadores menores de 18 anos. Em seguida, a federação deverá encaminhar para a SME e a Câmera Municipal do Rio de Janeiro.

Em caso de não cumprimento, o projeto prevê punição desde advertência aos responsáveis legais e ao clube por parte do Conselho Tutelar, multas que serão revertidas para o aprimoramento do ensino no Município e até o impedimento de participação em jogos e campeonatos oficiais.

Segundo apuração da Goal, há bastante otimismo para que o projeto seja apoiado. Célio Lupparelli fez campanha nos bastidores e pediu apoio aos demais colegas recebendo feedbacks positivos. A votação acontece a partir das 14h desta quarta-feira (16).