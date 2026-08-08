Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Calvin StengsImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Calvin Stengs vale ouro de cara em seu retorno à Eredivisie pelo AZ contra o ADO Den Haag

AZ Alkmaar x Den Haag
AZ Alkmaar
Den Haag
Eredivisie

O AZ transformou em vitória seu primeiro jogo da Eredivisie na temporada. No AFAS Stadion, o grande nome contra o ADO Den Haag foi o reserva Calvin Stengs. O meio-campista, que retornou recentemente a Alkmaar, deu a pré-assistência no 1 a 0 e marcou ele mesmo o placar final: 2 a 0.

O ADO voltou à Eredivisie após cinco anos e começou cheio de bravura, o que gerou perigo com Evan Rottier antes de um minuto. Sua finalização passou muito perto da trave. Enquanto isso, o AZ ainda parecia precisar de algum tempo para encontrar seu ritmo.

Lenta mas seguramente, a equipe da casa entrou melhor na partida, e isso pareceu levar ao 1 a 0, quando Elijah Dijkstra finalizou com precisão após um corte. O gol, no entanto, foi anulado por uma falta de Mexx Meerdink pouco antes de a comemoração explodir.

Depois daquele gol anulado, o AZ durante muito tempo não conseguiu criar grandes chances. O ADO cumpriu sua missão e foi para o intervalo sem sofrer gols. Logo após o intervalo, o técnico do AZ, Leeroy Echteld, mandou Stengs e Troy Parrott saírem do banco.

Alguns minutos após a entrada de Stengs e Parrott, aos 57 minutos, o AZ finalmente abriu o placar. Parrott foi lançado em profundidade após um passe em profundidade de Stengs, cruzou para Daal e o viu finalizar para dentro com a parte interna do pé direito: 1 a 0.

Eredivisie
Utrecht crest
Utrecht
UTR
AZ Alkmaar crest
AZ Alkmaar
AZ
Eredivisie
Den Haag crest
Den Haag
HAA
FC Groningen crest
FC Groningen
GRO

Cerca de cinco minutos depois, saiu também o 2 a 0. Kees Smit escapou de seu marcador de maneira elegante e acionou Daal, que segurou por um instante e serviu na medida o velocista Smit. O meio-campista cruzou fechado, e Stengs apareceu para empurrar para a rede: 2 a 0.

Com isso, o duelo estava praticamente decidido. O ADO produziu muito pouco no ataque para ainda poder pensar seriamente em um resultado. Atual campeão da copa, o AZ segue nas nuvens, depois de já ter derrotado o PSV por 4 a 0 na semana passada, na disputa da Johan Cruijff Schaal.


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google