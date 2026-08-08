O AZ transformou em vitória seu primeiro jogo da Eredivisie na temporada. No AFAS Stadion, o grande nome contra o ADO Den Haag foi o reserva Calvin Stengs. O meio-campista, que retornou recentemente a Alkmaar, deu a pré-assistência no 1 a 0 e marcou ele mesmo o placar final: 2 a 0.
O ADO voltou à Eredivisie após cinco anos e começou cheio de bravura, o que gerou perigo com Evan Rottier antes de um minuto. Sua finalização passou muito perto da trave. Enquanto isso, o AZ ainda parecia precisar de algum tempo para encontrar seu ritmo.
Lenta mas seguramente, a equipe da casa entrou melhor na partida, e isso pareceu levar ao 1 a 0, quando Elijah Dijkstra finalizou com precisão após um corte. O gol, no entanto, foi anulado por uma falta de Mexx Meerdink pouco antes de a comemoração explodir.
Depois daquele gol anulado, o AZ durante muito tempo não conseguiu criar grandes chances. O ADO cumpriu sua missão e foi para o intervalo sem sofrer gols. Logo após o intervalo, o técnico do AZ, Leeroy Echteld, mandou Stengs e Troy Parrott saírem do banco.
Alguns minutos após a entrada de Stengs e Parrott, aos 57 minutos, o AZ finalmente abriu o placar. Parrott foi lançado em profundidade após um passe em profundidade de Stengs, cruzou para Daal e o viu finalizar para dentro com a parte interna do pé direito: 1 a 0.
Cerca de cinco minutos depois, saiu também o 2 a 0. Kees Smit escapou de seu marcador de maneira elegante e acionou Daal, que segurou por um instante e serviu na medida o velocista Smit. O meio-campista cruzou fechado, e Stengs apareceu para empurrar para a rede: 2 a 0.
Com isso, o duelo estava praticamente decidido. O ADO produziu muito pouco no ataque para ainda poder pensar seriamente em um resultado. Atual campeão da copa, o AZ segue nas nuvens, depois de já ter derrotado o PSV por 4 a 0 na semana passada, na disputa da Johan Cruijff Schaal.