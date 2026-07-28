Calvin Stengs assina com o AZ e revela qual foi o homem que o fez escolher o retorno

Calvin Stengs é oficialmente jogador do AZ, como o clube anunciou por meio de seus canais oficiais. Ele chega vindo do Feyenoord, onde rescindiu seu contrato em comum acordo.

O canhoto estava sem clube desde a semana passada, e o AZ agiu rapidamente para aproveitá-lo. Na última sexta-feira, ele já havia passado por exames médicos “em segredo”.

“Quero deixar para trás esse período com tantas lesões. Estou me sentindo bem e quero ir com tudo. Jogar futebol. Esse é o principal motivo pelo qual voltei para cá, e claro também pelo treinador Leeroy Echteld, com quem vivi um bom período na base”, disse Stengs por meio dos canais oficiais.

Stengs passou pelas categorias de base do AZ e acabou disputando 113 partidas oficiais pelo time principal. Nesse período, marcou 24 gols e deu 22 assistências.

Em 2021, ele saiu por 15 milhões de euros para o OGC Nice. Não foi um grande sucesso. Stengs foi emprestado ao Royal Antwerp FC na temporada 2022/23, antes de deixar o Nice em definitivo no verão de 2023: o Feyenoord o contratou.

Após um bom início, sua passagem por Rotterdam-Zuid também acabou decepcionando, em parte por conta dos problemas com lesões. Na última temporada, Stengs jogou por empréstimo no Pisa. Neste verão, voltou ao De Kuip, e foi decidido rescindir seu contrato.

Stengs fez sua estreia pela seleção holandesa em novembro de 2019, quando ainda era jogador do AZ. Nos anos seguintes, somou oito partidas pela equipe nacional. Seu último jogo pela Holanda foi em novembro de 2023, contra Gibraltar. A Holanda venceu por 6 a 0, e Stengs marcou um hat-trick.