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O técnico do Lille, Davide Ancelotti, fez elogios especiais ao defensor indonésio Calvin Verdonk e ao atacante japonês Ayase Ueda após a virada por 2 a 1 sobre o Bayern de Munique na Champions League. Em desvantagem no intervalo, o Lille virou o jogo em três minutos no segundo tempo e conquistou sua primeira vitória em competições europeias na temporada.

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Ancelotti elogia Verdonk, “subestimado”, após vitória histórica sobre o Bayern

O técnico do Lille, Davide Ancelotti destacou o lateral-esquerdo indonésio Calvin Verdonk como um jogador “subestimado” após a emocionante virada por 2 a 1 no segundo tempo que impôs ao Bayern de Munique sua primeira derrota na Champions League nesta temporada. Depois de sair atrás com um gol de cabeça de Dayot Upamecano aos 15 minutos, o Lille virou a partida com o empate de Ayase Ueda aos 62 e um gol contra de Aleksandar Pavlovic, provocado por Ethan Mbappe, três minutos depois.

“Calvin também é um jogador subestimado, com muitas qualidades técnicas, que mostrou hoje sua capacidade de ser agressivo e vencer duelos defensivos”, disse Ancelotti aos jornalistas após o apito final. “Ele se sente à vontade no sistema em que jogamos. Estou muito feliz com ele; a forte concorrência de Romain o tornou melhor.”

Ancelotti elogia o faro de gol de Ayase Ueda apesar das limitações físicas

Além da firmeza defensiva de Verdonk, o atacante japonês Ueda foi decisivo no ataque. Depois de ter um gol de empate aos 47 minutos anulado pelo VAR por causa de uma falta, Ueda manteve a calma aos 62 para mandar o passe de Nathan Ngoy no canto oposto, apesar de ainda não estar totalmente em forma para jogar.

“O gol de Ayase foi o gol de alguém que sabia onde ficava a meta. Foi o mesmo gol que ele quis marcar contra o Lyon. Hoje, teve mais sorte. É um jogador que não precisa de muitas oportunidades para marcar”, explicou Ancelotti. “Mas foi um jogo difícil para ele porque teve muitos duelos; fisicamente, ainda não está 100%. Estava previsto que jogasse por uma hora. Ele fez seu trabalho. Estamos muito felizes por Ueda ser jogador do LOSC.”

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Coragem após o intervalo e liderança de Benjamin Andre impulsionam virada

Diante de um Bayern desfalcado pelos astros lesionados Harry Kane, Michael Olise e Manuel Neuer, o Lille pareceu apático antes do intervalo, mas voltou muito mais agressivo e empolgou a torcida da casa. Ancelotti também elogiou o capitão Benjamin Andre, que iniciou o contra-ataque do gol da vitória do Lille.

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“No intervalo, eu não estava preocupado. Mas senti, assim como os jogadores, que poderíamos ter feito mais se tivéssemos sido mais corajosos. Começamos o segundo tempo atacando com mais determinação”, disse Ancelotti. Sobre Andre, acrescentou: “Benjamin representa os valores do clube... É um jogador fundamental, o coração do time; faz muito pela equipe, vencendo muitos duelos e disputas pela segunda bola.”

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“Precisamos manter os pés no chão; com a vitória, ganhamos a chance de lutar até o fim”, alertou Ancelotti. “Já estamos focados no sábado, porque temos um jogo difícil pela liga e pouco tempo para nos recuperar.”