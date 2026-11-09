Apesar do início positivo de Zinedine Zidane à frente da comissão técnica da seleção francesa, a calma aparente dentro do grupo dos Bleus não reflete a realidade do clima nos bastidores, depois que reportagens revelaram uma série de crises organizacionais e de divergências internas, que chegaram ao ponto de bate-bocas entre membros da comissão administrativa e à concessão de uma licença médica a um dos responsáveis após o agravamento das desavenças com um colega.

Segundo o site francês "Foot Mercato", citando o jornal "L'Équipe", os primeiros meses do mandato de Zidane registraram turbulências internas, apesar dos bons resultados alcançados pela equipe sob seu comando, que se traduzem em três vitórias e um empate nos quatro primeiros jogos.

A seleção francesa se prepara para disputar a nova data Fifa, depois que os jogadores chegaram ao centro de Clairefontaine nesta segunda-feira, visando o duelo contra a Itália na noite de quinta-feira, antes do confronto com a Bélgica, numa concentração que Zidane espera aproveitar para dar continuidade ao desenvolvimento da equipe e consolidar suas ideias táticas, especialmente com a chegada de alguns rostos novos, com destaque para Pablo Pagis e Saël Kumbedi.

Mas o jornal "L'Équipe" destacou um clima completamente diferente nos bastidores, apontando que os problemas não dizem respeito apenas aos resultados ou aos aspectos técnicos, mas se estendem à forma de gerir alguns assuntos organizacionais e questões relativas aos funcionários dentro da seleção.

A data Fifa de setembro passado havia registrado uma série de falhas organizacionais constrangedoras, com destaque para o episódio da meia no duelo contra a Bélgica, que causou o atraso no início da partida e a imposição de uma multa de 10 mil euros à Federação Francesa de Futebol, devido ao uso de uma faixa com cor não conforme ao regulamento.

Aquele período também registrou outras situações que geraram confusão, depois que Kylian Mbappé apareceu segurando a bandeira turca sozinho após a entrada das duas seleções no gramado, e Michael Olise precisou retirar o disco de aquecimento que foi deixado sobre o gramado após a execução dos dois hinos nacionais no duelo contra a Itália, enquanto Zidane não conseguiu ouvir o início do hino nacional francês em Izmit.

As crises não se limitaram aos erros que apareceram diante das câmeras, pois o L'Équipe revelou uma desavença grave entre dois responsáveis pelo material, que evoluiu para um violento bate-boca, levando um deles a tirar uma licença médica.

Trata-se de Bastien Giray, responsável pelo equipamento da equipe principal, que foi promovido após seu trabalho com a seleção francesa sub-21, e de Kamel Lahlou, cuja forte relação com Fabien Barthez, segundo o jornal, teve papel em facilitar sua nomeação para o cargo administrativo.

De acordo com a reportagem, estourou um bate-boca grave entre as duas partes durante sua primeira reunião, e a tensão chegou a um estágio em que Giray sentiu que o colega estava prestes a agredi-lo fisicamente, o que o levou a comunicar o episódio aos responsáveis.

E, apesar da gravidade das acusações, não houve uma intervenção decisiva para conter a crise, segundo o que relatou o jornal, o que provocou o descontentamento de Giray, que acreditou que seus superiores evitavam adotar uma posição clara por receio de desagradar alguns próximos de Zidane, antes de ele obter posteriormente uma licença médica.

Durante a concentração deste mês de novembro, Julien Mimito, ex-diretor técnico da seleção francesa sub-21, assumirá a tarefa de suprir a ausência de Giray.

Reestruturação dentro da Federação Francesa

As mudanças administrativas se estenderam a outros assuntos dentro da Federação Francesa de Futebol, que publicou um anúncio interno em busca de um assistente para o diretor da equipe, Laurent George, ao mesmo tempo em que se prepara para reorganizar o cargo de responsável pela segurança, após acusações dirigidas a Mohamed Senhadji.

Esses desdobramentos colocam pontos de interrogação sobre os mecanismos de gestão e organização dentro da seleção francesa, que reúne um seleto grupo dos maiores craques do futebol mundial, mas que enfrenta desafios que não dizem respeito apenas ao retângulo verde.

E, entre o início promissor de Zidane e as turbulências que se revelam gradualmente nos bastidores, a missão do treinador francês parece maior do que apenas construir uma equipe capaz de competir, pois ele também será cobrado a trabalhar em um clima estável, longe das desavenças que ameaçam dispersar a concentração dentro do grupo dos Bleus.