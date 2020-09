Calleri não conseguiu repetir futebol que teve no São Paulo e vira 'nômade' na Europa

Atacante argentino, com passagem curta e marcante no Tricolor paulista, chega ao seu sexto empréstimo na carreira e não consegue se firmar

O futebol é cheio de casos de atletas que tiveram um momento especial de brilho em um clube e depois nunca mais conseguiram repetir o mesmo rendimento em outras fases da vida. A cada ano que passa esse parece ser mais o caso de Jonathan Calleri. O ex-atacante do viveu no Tricolor o ápice de sua carreira até o momento, mas longe do futebol sul-americano, o centroavante sofre para se adaptar e o seu sexto empréstimo desde 2016 mostra que ele se tornou um verdadeiro "nômade" do futebol.

Calleri foi revelado pelo All Boys, da , e permaneceu no modesto clube até ser contratado pelo , em 2014. Em janeiro de 2016 ele foi adquirido pelo Deportivo Maldonado, do e logo foi emprestado para o São Paulo, onde teve o melhor desempenho de sua carreira.

Com a camisa do Tricolor foram seis meses, 31 jogos e 16 gols marcados, o que dá uma média de 0,51 gol por partida, ou seja, Calleri balançava as redes praticamente jogo sim, jogo não.

Depois do rápido período no Tricolor paulista, que serviu perfeitamente como uma vitrine para o futebol europeu, Calleri desembarcou em Londres e foi emprestado ao . A partir de então, os empréstimos se tornaram rotina para o jovem argentino, que depois passou por Las Palmas, , e no útimo domingo (13) foi anunciado como novo reforço do Osasuna, do futebol espanhol.

O atacante, hoje com 26 anos, nunca mais de uma temporada em um clube desde que saiu do Boca Juniors. No clube argentino, inclusive, Calleri também conta com números razoáveis, pois participou de 53 jogos, fez 21 gols e deu 11 assistências.

Na Europa, os números de Calleri são bastante simplórios. Na sua primeira aventura europeia, em 2016/17, no West Ham, o centroavante participou de 21 jogos e fez apenas um gol. Na campanha seguinte, já pelo Las Palmas, da , Jonathan fez 41 jogos, marcou 12 gols e deu três assistências. No Alavés, em 2018/19, jogou 36 partidas, fez nove gols e deu duas assistências. Por fim, no Espanyol, rebaixado na última temporada, o argentino esteve em campo em 34 oportunidades, balançou as redes cinco vezes e deu três passes para gol.

Agora, ele chega para ser mais uma peça para compor o elenco do Osasuna, que terminou em décimo lugar na última temporada de LaLiga. Será mais uma chance que ex-São Paulo terá para mostrar que o faro de gols não ficou preso àquele período em que era comandado pelo compatriota Edgardo 'Patón' Bauza, no Tricolor paulista.