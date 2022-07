Calleri crava os dois times favoritos para o título da Libertadores

O atacante vive grande fase no São Paulo e luta pela artilharia do Brasileirão

Calleri, um dos principais jogadores do Tricolor paulista na temporada falou sobre o futebol brasileiro em entrevista à TNT Sports, da Argentina. O atleta citou o poder aquisitivo dos clubes brasileiros e apontou dois times do país como favoritos ao título da Libertadores: Palmeiras e Flamengo.

“A diferença econômica a favor dos brasileiros é muito grande. Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, com muito poder, se armaram de figuras e bons elencos, com muitas substituições. Acho que a Libertadores vai ser vencida por um brasileiro, Palmeiras ou Flamengo. Vamos torcer para que algum time argentino chegue à final, que tudo possa acontecer em uma partida”, disse o atacante do São Paulo.

Ainda sobre o Verdão, ele afirmou que é o melhor clube do Brasil, relembrou a disputa com o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil e em outras competições que os dois se enfrentaram. “O Palmeiras é um time muito valorizado, o melhor do Brasil, é muito difícil jogar contra eles em ida e volta e eles são candidatos ao tricampeonato da Libertadores. Eliminamos eles na Copa Brasil, foi muito bom e agora estamos nas quartas de final. São momentos emocionantes, de muita tensão”, afirmou.

Durante a conversa, Calleri surpreendeu ao falar sobre o Flamengo depois das contratações de Arturo Vidal e Everton Cebolinha. Segundo ele, o Mengão pode comprar quem quiser e está em um nível financeiro muito grande, por todos os recursos financeiros que tem.

“Flamengo pode contratar quem quiser. Está acima de todos no Brasil financeiramente. Podem se dar ao luxo de contratar nomes como Vidal, Cebolinha. Acho que a Libertadores está outra vez mais perto de times brasileiros. Entre Palmeiras e Flamengo vai estar o campeão”, completou.