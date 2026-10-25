Calendário cheio? Sem problema! Felix Nmecha e Gregor Kobel estão prontos para o grande confronto contra o Bayern de Munique após o teste diante do Frankfurt

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Os jogadores do Borussia Dortmund Gregor Kobel e Felix Nmecha elogiaram a profundidade do elenco do clube após a vitória suada por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt. Os dois falaram sobre a necessidade de lidar com uma sequência desgastante de jogos antes dos importantes confrontos contra Werder Bremen e Bayern de Munique.

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Kobel elogia atuação proativa, e Dortmund assume a liderança

O goleiro Gregor Kobel ajudou a levar o Borussia Dortmund ao topo da tabela da Bundesliga após a vitória por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, no Signal Iduna Park. Um chute colocado de Maxi Beier, que saiu do banco e recebeu passe de Jobe Bellingham, garantiu os três pontos à equipe de Niko Kovac.

A vitória encerrou uma sequência exigente para o BVB, que vinha viajando bastante para disputar competições nacionais e europeias desde o fim de agosto.

Ao analisar a partida, Kobel elogiou o controle de jogo do Dortmund: “Fomos a equipe mais proativa, embora o Frankfurt tenha jogado muito bem no primeiro tempo... Controlamos o jogo e continuamos criando chances.”

Nmecha destaca a profundidade do elenco diante do calendário intenso

Com jogos em rápida sequência, o meio-campista Felix Nmecha destacou o quanto a profundidade do elenco é essencial para lidar com as exigências do futebol moderno. “Isso mostra como é o futebol hoje em dia: há muitos jogos, e você precisa de um elenco forte”, explicou Nmecha.

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“No fim, comprovamos isso com a entrada de dois jogadores que fizeram a diferença.”

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O diretor-geral Lars Ricken concordou com Nmecha: “Essa vitória não era garantida. Viajamos muito desde o fim de agosto... É ótimo saber que dois jogadores que saíram do banco decidiram a partida.”

Kovac e Beier elogiam a resiliência da equipe sob pressão

O técnico Niko Kovac elogiou a capacidade do elenco de encontrar forças após a recente viagem para enfrentar o Sabah FC pela Champions League. “Depois de uma sequência tão exigente de dias, tivemos de encontrar forças nesta partida contra uma equipe muito boa do Eintracht”, disse Kovac.

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“O que mais importa para mim é que vencemos uma equipe de qualidade. É isso que levamos desta partida, e esperamos conseguir repetir o feito em alguns dias.”

Beier, autor do gol da vitória, acrescentou: “As últimas semanas têm sido exigentes, mas todos nós amamos o jogo e estar em campo.”

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De olho na Copa da Alemanha e no próximo Klassiker contra o Bayern

Kobel e Nmecha agora voltam as atenções para mais uma semana intensa, que começa com um confronto contra o Werder Bremen pela Copa da Alemanha antes do duelo com o Bayern de Munique, rival na disputa pelo título.

O zagueiro Nico Schlotterbeck destacou o bom momento da equipe: “Agora terminamos cinco dos últimos sete jogos sem sofrer gols... Ainda não somos perfeitos, mas estamos evoluindo como equipe.”

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“Na próxima semana, vamos enfrentar o Bayern. Queremos fazer uma boa partida lá. Antes disso, enfrentaremos o Bremen”, concluiu Schlotterbeck. “O caminho mais curto para conquistar um título é a copa nacional.”