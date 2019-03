"Calejado", Diego pede tranquilidade para Flamengo ir mais longe na Libertadores

Meia é um dos líderes de Abel Braga e viveu duas frustrações ao sair de forma precoce da competição nas vezes em que disputou com o Rubro-Negro

Depois de anos trabalhando na reestruturação do , o clube pode-se dizer pronto e calejado para disputar uma da América. Com reforços de peso, boa parte do elenco mantido e um treinador experiente, o clube carioca precisa e deve ir mais longe na competição do que nos últimos anos. Depois da vitória na estreia, chegou a hora de mostrar força em casa, fator importantíssimo para quem quer ser campeão.

Nesta quarta-feira(13), o Flamengo encara a , no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos. Com 3 pontos cada, o confronto vale a liderança e para disputar o primeiro lugar, o Rubro-Negro contará, como sempre, com a força de sua torcida. São esperados cerca de 60 mil torcedores no estádio para embalar a equipe no primeiro jogo em casa.

Nesta década, o Flamengo participa de sua sexta Libertadores número expressivo para o clube que viveu longo jejum sem disputar a competição no passado. Com isso, carrega a experiência e está bem calejado para responder as expectativas depositada na equipe. Para isso, conta com Diego, um dos principais líderes do elenco, que viveu emoções diferentes desde que chegou ao clube.



(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação)

Antes unanimidade, Diego já não carrega mais esse status junto à torcida, no entanto, com Abel Braga o meia segue com prestígio. É o capitão da equipe e recebeu elogios do treinador no final de semana, que se mostrou muito contente com o que o jogador vem produzindo. Com duas eliminações precoce desde que chegou na Gávea, o camisa 10 prega tranquilidade para evitar mais frustrações.

"Temos que ter tranquilidade, o que não significa ser moroso durante o jogo. Temos que ter equilíbrio. Acontece aquela ansiedade quando o gol não sai logo, foi assim ano passado, e ficou a lição. O torcedor está fazendo a parte dele e temos que fazer a nossa".

Diego sabe que tranquilidade não é bem o que se pode esperar dos Rubro-Negros principalmente se tratando de libertadores, onde os vexames recentes ainda doem no coração do torcedor. Mas com os próximos três jogos em casa, a equipe tem tudo para confirmar a vaga na próxima fase sem maiores sustos.

O Flamengo encara a LDU nesta quarta-feira(13), às 21h45, no Maracanã. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos. O time de Abel Braga soma três pontos na competição, pois venceu na estreia diante do San José, na .