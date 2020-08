Caldense x Tombense: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (2), pela semifinal do Campeonato Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Caldense e Tombense entram em campo na manhã deste domingo (2), às 11h (de Brasília), pela semifinal do . A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Caldense x Tombense DATA Domingo, 2 de agosto de 2020 LOCAL Estádio Raimundo Sampaio - Minas Gerais HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Jogadores da Caldense comemoram classificação para a semifinal e vaga para a Copa do https://t.co/75OMyhkDB2 — Caldense (@caldenseclube) July 30, 2020

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 11h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após cinco anos, a Caldense busca chegar à final do Campeonato Mineiro, depois de se classificar na quarta colocação mesmo com a derrota contra o .

Mais times

O técnico Marcos Paulo Grippi deve mandar a campo uma Caldense ofensiva, assim como tem atuado durante todo o torneio.

Já o Tombense fez a melhor campanha na primeira fase e entra em campo com a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols para vencer confrontos, tanto na semifinal, quanto em uma eventual final.

"Mostramos a força do grupo mais uma vez. Assim como foi contra a Caldense, precisamos dos jovens e de alguns outros jogadores, que deram conta do recado. É parabenizar todos, comissão técnica, estafe, presidente, porque só nós sabemos o quanto trabalhamos, buscamos e sonhamos com esse momento. Conseguimos o primeiro passo, que era a classificação. O segundo passo era a liderança, que nos dá uma vantagem", disse João Paulo.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Tombense: a atualizar

Provável escalação do Caldense: Alyson; Gabriel Tonini, Jonathan Costa, Lucas Mufalo e Verrone; André, Lucas Silva, João Victor, Nathan e Rafael Rosa; Kaique Maciel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TOMBENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Coimbra 1 x 2 Tombense Campeonato Mineiro 26 de julho de 2020 Tombense 1 x 0 Uberlândia Campeonato Mineiro 29 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Caldense Campeonato Mineiro 4 de agosto de 2020 A determinar x Tombense 8 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

CALDENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Tupynambás 0 x 4 Caldense Campeonato Mineiro 26 de julho de 2020 Caldense 0 x 1 Cruzeiro Campeonato Mineiro 29 de julho de 2020

Próximas partidas