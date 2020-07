Caldense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Raposa entra em campo precisando vencer por três gols de vantagem para avançar no Campeonato Mineiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando da vitória por três gols de diferença para se classificar, o visita a Caldense nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da primeira fase do . A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para MG), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.



QUANDO SERÁ?

JOGO Caldense x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 29 de julho de 2020 LOCAL Estádio Dr. Ronaldo Junqueira - Poços de Calda, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Cruzeiro

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (para MG), além do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A missão do Cruzeiro não é fácil. Para avançar no Mineiro, a equipe precisa vencer por três gols de diferença para ultrapassar a própria Caldense e entrar no G-4. Com uma vitória simples, a precisa torcer por um empate do sobre a Patrocinense.

"O próximo jogo é um jogo que a gente precisa vencer. A gente tem dificuldade em questão de classificação. É uma diferença significativa no saldo de gols. (...) Mas estamos focados em vencer o jogo. Caldense é uma equipe que manteve praticamente a mesma equipe antes da parada. Vai ser um grande desafio para todos nós", disse o técnico Enderson Moreira.

Já a Caldense aparece na terceira posição com 20 pontos e pode perder por até dois gols para se garantir de forma matemática na próxima fase sem depender de nenhum resultado da rodada.

Filipe Sousa, Bruno Oliveira, João Pedro e Caio Talarico testaram positivo para a Covid-19 e estão fora.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Cacá, Marllon e João Lucas; Jean, Ariel Cabral, Maurício, Régis e Patrick Bey; Thiago (Marcelo Moreno).

Provável escalação do Caldense: Alyson; Gabriel Tonini, Jonathan Costa, Lucas Mufalo e Verrone; André, Lucas Silva, João Victor, Nathan e Rafael Rosa; Kaique Maciel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 1 Coimbra Campeonato Mineiro 15 de março de 2020 Cruzeiro 3 x 0 URT Campeonato Mineiro 26 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x -SP Campeonato Mineiro 8 de agosto de 2020 19h (de Brasília) x Cruzeiro 11 de agosto de 2020 20h30 (de Brasília)

CALDENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 2 x 1 Caldense Campeonato Mineiro 14 de março de 2020 Tupynanmbás 0 x 4 Caldense Campeonato Mineiro 26 de julho de 2020

Próximas partidas