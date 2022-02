Caldense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Mineiro

Cruzeiro e Caldense se enfrentam neste sábado (5), no Ronaldão, a partir das 16h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto MG) e do Premiere, na tv fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Caldense x Cruzeiro DATA Sábado, 5 de fevereiro de 2022 LOCAL Ronaldão - Poços de Caldas, MG HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV (exceto MG) e o Premiere, na tv fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (5), no Ronaldão.

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre Caldense x Cruzeiro será realizado no Ronaldão, às 16h30. A partida é válida pela quarta rodada do Mineiro 2022.

Mais artigos abaixo

A Raposa chega para esta partida após ser derrotada pelo América-MG por 2 a 0, em duelo válido pela terceira rodada do Estadual. Atualmente, aparece na quarta posição com seis pontos.

Já a Caldense, também com seis pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Tombense por 2 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic 0 x 1 Cruzeiro Campeonato Mineiro 30 de janeiro de 2022 Cruzeiro 0 x 2 América-MG Campeonato Mineiro 3 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Democrata Campeonato Mineiro 9 de fevereiro de 2022 19h30 (de Brasília) Tombense x Cruzeiro Campeonato Mineiro 12 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília)

CALDENSE

JOGO CAMPEONATO DATA URT 1 x 0 Caldense Campeonato Mineiro 30 de janeiro de 2022 Caldense 0 x 2 Tombense Campeonato Mineiro 2 de fevereiro de 2022

Próximas partidas