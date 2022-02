Caldense x Cruzeiro: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Mineiro 2022?

A bola vai rolar neste sábado (5) para Caldense x Cruzeiro, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, a partir das 16h30 (do horário de Brasília). No último encontro entre as equipes, a Raposa foi derrotada por 1 a 0, pelo Estadual da última temporada.

Vindo de derrota para o América-MG por 2 a 0, o Cruzeiro ocupa a quarta colocação e precisa se recuperar diante da Caldense, que também foi derrotada pelo Tombense na última rodada.

Veja mais informações da partida!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para a partida, o Cruzeiro não terá o zagueiro Sidnei, com lesão na coxa, e Vitor Leque, que sofreu uma pancada no tornozelo e não enfrentou o América-MG na última rodada.

Do outro lado, a Caldense, que conheceu a sua primeira derrota no Mineiro de 2022 diante do Tombense, busca a recuperação diante da Raposa.

"Vamos recuperar o emocional, fazer o trabalho de recuperação da parte física para sábado entrarmos em campo e fazermos um grande jogo", afirmou o técnico Gian Rodrigues.

Possível escalação da Caldense: Renan Rinaldi; Yuri Ferraz, Jonathan, Lucas Mufalo, Michael Hebert; Ikaro, Borges, Alemão; João Diogo, Neto Costa, Douglas Skilo.

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael; Gabriel Dias, Eduardo Brock, Sidnei, Geovane, Rafael Santos; João Paulo, Machado, Willian, Bruno José; Edu.

DESFALQUES

CALDENSE:

sem desfalques

CRUZEIRO:

Sidnei: lesionado

Vitor Leque: machucado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Caldense e Cruzeiro será transmitido ao vivo pela Globo (para MG), na tv aberta, e pelo Premiere, na tv fechada, neste sábado.