Caldense x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (18), pela primeira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Vasco visita o Caldense nesta quinta-feira (18), às 17h30 (de Brasília), em Poços de Caldas, pela primeira fase da Copa do Brasil, com a vantagem do empate para avançar. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Caldense x Vasco DATA Quinta-feira, 18 de março de 2021 LOCAL Estádio Dr. Ronaldo Junqueira - Poços de Caldas, MG HORÁRIO 17h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo (SP) e Luiz Alberto Andrini (SP)

Quarto árbitro: Gabriel Murta (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco busca a classificação na Copa do Brasil 2021 / Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (18), às 17h30 (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Marcado inicialmente para esta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), o duelo entre Vasco e Caldense foi antecipado para 17h por determinação do Governo de Minas, que impôs toque de recolher para todas as cidades do estado para conter o avanço da pandemia de coronavírus.

Ainda sem vencer no Campeonato Carioca, o Vasco volta suas atenções para a Copa do Brasil. A principal novidade da equipe é a estreia de Zeca.

Vasco já está em solo mineiro para primeiro desafio na Copa do Brasil.



Já o Caldense precisa vencer para avançar para a segunda fase da competição nacional.

Provável escalação do Caldense: João Paulo; Danilo Belão, Jonathan Costa, Guilherme Martins e Rafael Verrone; Gabriel Tonini, Lucas Silva, Bruno Oliveira e David Lazari; Rafael Peixoto e Amarildo.

Provável escalação do Vasco: Lucão; Zeca, Ernando (Leandro Castan), Ricardo Graça e MT; Bruno Gomes, Andrey e Marquinhos Gabriel; Pec, Tiago Reis (Cano) e Talles.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CALDENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Caldense 0 x 0 Patrocinense Campeonato Mineiro 6 de março de 2021 América-MG 0 x 1 Caldense Campeonato Mineiro 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO URT x Caldense Campeonato Mineiro 21 de março de 2021 16h (de Brasília) Caldense x Atlético-MG Campeonato Mineiro 24 de março de 2021 21h30 (de Brasília)

VASCO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 1 x 0 Vasco Carioca 7 de março de 2021 Novo Iguaçu 2 x 2 Vasco Carioca 13 de março de 2021

Próximas partidas