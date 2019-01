Caixa teria pedido que clubes sem contrato não exibam logo do banco

Apenas dois times dos 24 patrocinados pelo banco estariam com contratos ativos

Maior patrocinadora de clubes do futebol brasileiro, a Caixa Econômica teria optado por retirar a logomarca dos uniformes dos times. Em entrevista ao UOL Esportes, o executivo de marketing de uma das equipes patrocinadas ressaltou que os clubes que ainda não renovaram contrato com o banco teriam que retirar a marca das roupas. Segundo com o portal, a fonte preferiu não ser identificada.

“Diferente do que acontecia antigamente, a Caixa pediu que os clubes retirem o logo das camisas. Em outras negociações de renovação do contrato, os clubes permaneciam com a marca, em sinal de respeito ao acordo que tinha acabado de terminar”, revelou.



(Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Um dos principais motivos para a decisão do banco estaria ligado aos campeonatos estaduais. Com a grande maioria prevista para iniciar no próximo final de semana, apenas duas das 24 equipes estariam com contratos ativos, porém com previsão de término para o final de fevereiro: o Sport e o Botafogo. Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

Por sua vez, o executivo destacou que a renovação de vínculo com a Caixa segue normalmente: “A direção da Caixa nos pediu uma proposta de renovação e enviamos, como fizemos das outras vezes. Os contratos estão em análise. Por enquanto, é o que sabemos”.

Segundo números da Folha, a Caixa Econômica Federal investiu R$ 191,7 milhões em patrocínio somente na última temporada. Desde 2012, ano no qual o banco iniciou contrato com os times de futebol, a Caixa já teria investido, ao todo, R$ 663,6 milhões. Em 2017, dos 20 times da Série A, 17 contavam com a marca no uniforme.