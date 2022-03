Cagliari x Milan: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 21/22

Cagliari e Milan se enfrentam neste sábado (19), no Unipol Domus, a partir das 16h45 (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cagliari x Milan DATA Sábado, 19 de março de 2022 LOCAL Unipol Domus - Cagliari, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, é o veículo que vai transmitir o jogo deste sábado (19), no Unipol Domus. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Milan é o atual líder da competição, com 63 pontos. O clube Rossoneri não perde há sete jogos na competição, e segue forte em busca do título que não conquistam desde a temporada 2010/11.

Já o Cagliari busca se afastar da zona de rebaixamento. O clube ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos, e está apenas 3 pontos a frente do Venezia, que abre a zona de rebaixamento.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CAGLIARI

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Cagliari 0x3 Lazio Italiano 5 de março de 2022 Spezia 2x0 Cagliari Italiano 12 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Udinese x Cagliari Italiano 3 de abril de 2022 15h (de Brasília) Cagliari x Juventus Italiano 10 de abril de 2022 15h (de Brasília)

MILAN

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Napoli 0x1 Milan Italiano 6 de março de 2022 Milan 1x0 Empoli Italiano 12 de março de 2022

Próximas partidas