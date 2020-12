Cagliari x Inter de Milão: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O jogo da Serie A italiana será no domingo (13), às 8h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Brigando no alto, a visita o , meio de tabela, neste domingo (13), às 8h30 (de Brasília), na Sardegna Arena . A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, no aplicativo. Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cagliari x Inter de Milão DATA Domingo, 13 de dezembro de 2020 LOCAL Sardegna Arena - Cagliari, ITA HORÁRIO 8h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A Inter segue na briga pelo topo da tabela / Foto: Getty Images Sport

A partida terá transmissão ao vivo no EI Plus, pelo aplicativo. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Recém eliminada da Liga dos Campeões e sem vaga na , a Inter, agora, concentra suas forças no Campeonato Italiano, em busca da liderança. Atualmente cinco pontos atrás do líder , os Nerazzurri precisam da vitória para sonhar com a primeira colocação na próxima rodada.

Já o Cagliari briga no meio da tabela, com 12 pontos e segue longe da zona de classificação para competições europeias. O brasileiro João Pedro, meia atacante do time, porém, está entre os cinco artilheiros do Italiano, com seis gols marcados.

Provável escalação do Cagliari: Cragno; Farago, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, João Pedro, Sottil; Pavoletti.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic, Lukaku, Alexis Sánchez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CAGLIARI

JOGO CAMPEONATO DATA Verona 1 x 1 Cagliari 6 de dezembro de 2020 Cagliari 2 x 2 Spezia Serie A 29 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cagliari Serie A 16 de dezembro de 2020 16h45 (de Brasília) Cagliari x Serie A 20 de dezembro de 2020 11h (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 0 x 0 Donetesk Liga dos Campeões 9 de dezembro de 2020 Inter de Milão 3 x 1 Serie A 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas