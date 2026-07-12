Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Fazzini Fiorentina Rakow ConferenceGetty Images

Traduzido por

Cagliari supera o Parma na disputa por Fazzini: exames médicos já estão agendados

Fiorentina
Mercado da bola

Cagliari, Fazzini está a caminho: superou a concorrência do Parma. Negócio de 8 milhões

Nunca é fácil ser profeta em casa. Jacopo Fazzini sabe bem disso, pois, como torcedor fanático da Fiorentina, passou por uma temporada muito complicada no clube. Tão complicada que decidiu, junto com a diretoria, deixar o clube após apenas 12 meses. Nos últimos dias, rolou uma disputa acirrada: o Parma parecia estar a um passo da conquista, mas foi derrotado pelo Cagliari bem na reta final.


 Foi decisiva a pressão do diretor esportivo do Parma, Pietro Accardi, que conhece o jogador desde a época em que trabalharam juntos no Empoli e aproveitou a desaceleração dos emilianos. O jogador fará os exames médicos na segunda-feira, 13 de julho. A transferência será por empréstimo oneroso de 800 mil euros, com direito de compra fixado em 8 milhões. 

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google