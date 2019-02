Cafu sai em defesa do criticado Marcelo: "Vai dar a volta por cima"

Ex-jogador comentou também o desempenho de Vinicius Junior no Real Madrid: "um impacto"

Um dos maiores laterais-direito da Seleção Brasileira, Cafu, deu entrevista à Agencia EFE e saiu em defesa de Marcelo, do Real Madrid, que tem sido criticado pelas más atuações pelo clube Merengue.

"Marcelo é um jogador sensacional e fantástico. Esteve em grande nível durante doze anos e isso é muito complicado de um lateral conseguir", disse".



(Foto: Getty Images)

"Uma caída, uma queda é normal depois de uma trajetória tão longa. Esteve doze anos no topo. Mas certamente ele vai dar a volta por cima porque é difícil estar sempre em um nível alto. Vai voltar a ser o que era com certeza. É um jogador que trabalhar, é fantástico e voltará a ser o Marcelo que todo o mundo espera", completou.

Pentacampeão do mundo com o Brasil, o ex-jogador comentou ainda o desempenho de Vinicius Junior com a camisa Merengue. O brasileiro tem sido destaque nos noticiários.

"Vinicius é um jogador sensacional e fantástico. Agora é conhecido no mundo inteiro graças ao Real Madrid. Ninguém pensava que Vinicius podia chegar num lugar como o Real Madrid e jogar como está jogando. Como brasileiro estou orgulhoso dele assim como todos no Brasil. Tem sido um impacto. Creio que ainda pode dar mais e esperamos que ganhe e faça mais coisas para o Real Madrid", disse.



(Foto: Getty Images)

Questionado se Vinicius pode ser comparado a algum jogador, Cafu preferiu não fazer analogias. "Não pode comparar. Não há o que comparar. É um grande jogador que está buscando seu lugar a nível mundial pelo Real Madrid e não acredito que haja o que comparar a outros grandes jogadores", finalizou.