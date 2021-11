Cafu: "Neymar é melhor tecnicamente do que Messi e Cristiano Ronaldo, mas precisa ser um líder"

O capitão do pentacampeonato da seleção brasileira, Cafu deu seu palpite no debate sobre quem é melhor entre Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Para o ex-jogador, Neymar está acima tecnicamente dos dois jogadores que dividiram os prêmios de melhor jogador do mundo na última década.

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Cafu não ficou em cima do muro quando perguntado quem é o melhor dos três.

"Neymar é tecnicamente melhor que Messi e melhor que Cristiano Ronaldo. Mas ele precisa assumir a responsabilidade de um líder", declarou Cafu ao periódico espanhol.

Para o camisa 2 do quinto título mundial do Brasil, Neymar tem de se tornar capitão para ter uma experiência mais acertada e destacou que a dedicação é fundamental para o atleta de alto nível.

"Você precisa se dedicar 100% ao futebol. Eu não sou melhor que Neymar, mas eu sou melhor que outros laterais-direitos porque eu me dediquei a isso. Ele [Neymar] precisa se tornar capitão do time", apontou Cafu.

Como exímio conhecedor da lateral direita, Cafu comentou sobre o surpreendente movimento de mercado do Barcelona ao contratar Daniel Alves, aos 38 anos, que estava livre no mercado após rescindir contrato com o São Paulo.

"Dani Alves é melhor que eu e vai dar muito ao Barcelona com sua experiência. A despeito da sua idade, ele está em condições físicas perfeitas e vai ser um grande reforço para o Barcelona", disse o ex-atleta à Agencia EFE.