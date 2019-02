Cafu diz que Paquetá está conquistando "coração de pedra" de Gattuso

Capitão do penta em 2002, ex-lateral foi só elogios ao jovem jogador

Um dos maiores jogadores da história do Milan, Cafu foi só elogios ao início de Lucas Paquetá, contratado no final de 2018, e elogiou a forma como o brasileiro vem conquistando o técnico Gattuso.

“As atuações do Paquetá no Milan estão sendo além da que vocês (repórteres) imaginavam. O que nós, atletas, imaginávamos, não. Nós sabemos de nosso potencial, do potencial de todo atleta. O atleta de alto nível só precisa de uma oportunidade. E a oportunidade foi dada para o Paquetá de uma maneira muito tranquila e serena, sem repassar muita responsabilidade para ele, como todos diziam que tinha de ser”, comentou.

“Aos poucos, ele foi conquistando o coração de todo mundo, principalmente o do Gattuso, que tem um coração de pedra, né? Já que ele conseguiu quebrar o coração do Gattuso, vai se dar bem em qualquer lugar. Mas ele fez isso por mérito dele. Na hora que teve oportunidade, ele entrou, se destacou, jogou e hoje vem sendo um dos destaques do Milan”, completou.

Para comprar o meia de 21 anos, o Milan pagou 35 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões) ao Flamengo.