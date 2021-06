Cafu vê clássico como chance para São Paulo quebrar tabu do Corinthians e deslanchar no Brasileiro

Tricolor nunca venceu o rival em sua casa e arrancou mal na competição nacional. Times se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena

O ex-lateral Cafu acredita que o Majestoso desta quarta-feira (30) entre Corinthians e São Paulo, na Neo Química Arena, é uma oportunidade para o Tricolor quebrar o tabu de nunca ter vencido na casa do rival: são 14 clássicos até hoje, com dez vitórias do Corinthians e quatro empates. O capitão do penta é o convidado especial do programa Goal BetShow, comandado por Bruno Laurence, em live que será transmitida durante o clássico.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"O São Paulo tem um grande tabu na Arena, mas acho que isso não incomoda os jogadores, porque uma hora esse paradigma vai ter de ser quebrado. Uma hora esse tabu vai ter de ser quebrado. Acho que esse jogo está proporcionando que isso aconteça: que o São Paulo consiga uma grande vitória, deslanche no campeonato e que acabe quebrando esse tabu na Neo Química Arena", disse Cafu em entrevista à Goal .

Será que o São Paulo quebra o tabu contra o Corinthians na Neo Química Arena? 👀



O @Marcelo_Hazan falou com um cara que entende bem de Majestoso: Cafu! 🔥



Não perca a live do Goal BetShow às 21h10 com a presença do capitão do penta e @RivaloSportsBR: https://t.co/sNr2ngeEj2 pic.twitter.com/t6Hkp77ULg — Goal Brasil (@GoalBR) June 30, 2021

"Nesse grande clássico é difícil saber quem chega mais forte. Os dois times estão oscilando bastante, msa acho que o São Paulo tem grande chance de ganhar esse jogo", completou.

O início ruim do São Paulo no Brasileirão 2021 surpreendeeu Cafu. O time do técnico Hernán Crespo é o 17º colocado, com quatro pontos. Em sete jogos, foram quatro empates e três derrotas.

"É difícil saber porque o São Paulo arrancou mal no Brasileirão. Ninguém esperava que fosse dessa maneira, não ganhasse nehnum jogo, principalmente em casa. Mas pode ser revertido. Não vou falar em questão de planejamento, porque ninguém palneja não conseguir os resultados, mas o São Paulo é um clube grande e tem tudo para reverter os resultados".

O ex-jogador da seleção brasileira também opinou a respeito do trabalho de Sylvinho no Corinthians.

"Apesar das derrotas e vitórias do Corinthians, vejo um Corinthians muito mais organizado com Sylvinho. Já tem um padrão de jogo. As vezes o resultado demora para chegar, principalmente com treinador novo e de mentalidade diferente. Mas o trabalho do Sylvinho é ótimo e requer um pouco de tempo. O campeonato e o torcedor brasileiro infelizmente não esperam, por isso a cobrança é muito forte em relação ao trabalho do Sylvinho hoje".